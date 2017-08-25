Ankaragücü'nde Kehinde'nin lisansı sonunda çıktı!
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ANKARAGÜCÜ'NDE KEHİNDE'NİN LİSANSI SONUNDA ÇIKTI!

Ankaragücü'nde Kehinde'nin lisansı sonunda çıktı!

Ankaragücü'nün resmi sitesinden yapılan açıklamada, sezon başında Elazığspor'dan büyük ümitlerle transfer edilen golcü oyuncu Kehinde'nin sözleşmesinin çıkarıldığı duyuruldu.

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Ankaragücü'nün resmi sitesinden yapılan açıklamada, sezon başında Elazığspor'dan büyük ümitlerle transfer edilen golcü oyuncu Kehinde'nin sözleşmesinin çıkarıldığı duyuruldu.

Konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

"Sezon başında kadromuza kattığımız Nijeryalı golcü Lanre Kehinde’nin lisansı Nijerya Futbol Federasyonu’ndan kaynaklanan gecikme nedeni ile çıkmamış, golcü futbolcu sezonun ilk iki maçında kadroda yer alamamıştı.

Yönetim Kurulumuzun FİFA ve TFF nezdinde yaptığı görüşmeler sonucunda Kehinde’nin lisansı çıkartılarak resmi olarak kadromuza dahil edilmiştir.

Konuyla ilgili kısa bir açıklama yapan Başkanımız Mehmet Yiğiner, ”Taraftarlarımızın ve camiamızın heyecanla beklediği Kehinde’nin lisansını çıkardık. Kehinde’nin lisansındaki gecikme Nijerya Futbol Federasyonu’ndan kaynaklı bir gecikmeydi. İki haftadır yapmış olduğumuz yoğun görüşmeler neticesinde sorunu çözerek Kehinde’nin lisansını çıkarttık.  Kehinde’nin takımımıza büyük güç katacağına inanıyor, camiamıza hayırlı ve uğurlu olmasını’ diliyorum” dedi."

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