Premier Lig'den Tugay Kerimoğlu'na kutlama
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PREMİER LİG'DEN TUGAY KERİMOĞLU'NA KUTLAMA

Premier Lig'den Tugay Kerimoğlu'na kutlama

İngiltere Premier Lig'in sosyal medya hesabı, eski milli futbolcu Tugay Kerimoğlu'nun doğum gününü kutladı.

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İngiltere Premier Lig'in sosyal medya hesabı, eski milli futbolcu Tugay Kerimoğlu'nun doğum gününü kutladı.

'Premier League' Twitter hesabından yayımlanan mesajda, "Doğum günün kutlu olsun Tugay Kerimoğlu" yazısı ile eski futbolcunun İngiltere'de oynadığı dönemde attığı birkaç golün videosu paylaşıldı.

47. yaş gününü kutlayan Tugay Kerimoğlu, futbolculuk kariyerinde Galatasaray'ın ardından önce İskoç ekibi Glasgow Rangers'a, daha sonra da o dönem Premier Lig'de yer alan Blackburn Rovers'a transfer olmuştu.

Eski milli futbolcu, 2001'de Blackburn Rovers ile başladığı Premier Lig macerasına yine aynı takımda 2009 yılında nokta koymuştu.

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