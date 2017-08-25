"HATALARIMIZDAN DERS ÇIKARDIK"

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un teknik direktörü Kemal Kılıç, bu hafta oynayacakları Ümraniyespor maçında sahada mücadele eden, hırslı oynayan bir takım izleyeceklerini düşündüğünü bildirdi.

Kılıç, yaptığı yazılı açıklamada, geçen hafta deplasmanda oynadıkları Giresunspor maçında beklenmedik bir mağlubiyet aldıklarını, hatalarından ders çıkardıklarını belirtti.

Ligde bu hafta karşılaşacakları Ümraniyespor'un kadrosunda önemli oyuncuların bulunduğuna dikkati çeken Kılıç, karşılaşmaya sıkı bir şekilde hazırlandıklarını kaydetti.

Kemal Kılıç, "Bu hafta, sahada mücadele eden, hırslı oynayan bir Adanaspor izleyeceğimizi düşünüyorum. Şartlar ne olursa olsun mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz. Taraftarımızın desteği ile sahadan 3 puan ile ayrılmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.