"TOPUN ONLARDA KALMASI ÖNEMLİ DEĞİLDİ"

Vardar Teknik Direktörü Cedomir Janevski, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Fenerbahçe'yi eleyerek grup aşamasına kaldıkları için büyük bir mutluluk yaşadıklarını söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan ve 2-1 kazandıkları rövanş karşılaşmasının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Janevski, futbolcularının çok iyi bir performans ortaya koyduğunu dile getirerek, "Fenerbahçe'yi iki kez yendik. İlk kez bir Makedon takımı gruplara kaldı. Fenerbahçe, çok büyük bir takım. Ne kadar mutlu olduğumu izah edemem. Biz şansa kazanmadık. Taktik ve strateji uygulayarak kazandık. Fenerbahçe'nin oyununun sadece 2-3 futbolcuya bağlı olduğunu biliyorduk. Hiç dikey oynamıyorlar, hep yatay oynuyorlar. Topun onlarda kalması önemli değildi. Önemli olan gole gelmemeleriydi." ifadelerini kullandı.

Janevski, bir basın mensubunun "Bu maçın primi neydi?" sorusuna, "Böyle maçlar parayla kazanılmaz. İsteğimiz çok yüksekti. Biz tarih yazdık. Her şeyin para olmadığını maçtan önce oyuncularıma söyledim. Önemli olan bizim için bu tarihi başarıdır." şeklinde cevap vererek sözlerini tamamladı.