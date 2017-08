ALİ AY'DAN TRANSFER AÇIKLAMASI

Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, transfer çalışmalarının devam ettiğini ve sağ bek ile en az bir kanat oyuncusu almak istediklerini söyledi.

Yeşil-beyazlı kulübün, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen olağan divan kurulu toplantısında konuşan Ay, geçen sezonun zorlu geçtiğini anımsatarak, bu sene daha tecrübe kazandığını ve işi daha fazla öğrendiğini kaydetti.

Başkan Ay, bu sezonki transferleri en ince detayına kadar inceleyip, ona göre hareket etme kararı aldığını dile getirdi.

Yapılan transferlere bonservis ve kiralama bedeli olarak 3 milyon avro harcadıklarını belirten Ay, "Aşağı yukarı 9 milyon avroya yakın bir maliyet oluştu. Aslında en önemli transferimiz Paul Le Guen hocamız. Dünyadaki 10-15 hocadan biri. Egosu olmayan bir hoca. Sabah saat 09.00'dan akşam saat 20.00'ye kadar çalışan, futbolcularla çok iyi ilişkileri olan biri. Allah utandırmaz inşallah." ifadelerini kullandı.

Yeşil-beyazlı kulübün başkanı, Ganalı kanat oyuncusu Patrick Twumasi'nin transferinin gerçekleşmeme ihtimalinin yüksek olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Transfer çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sekiz oyuncu ile kalmayacağız. Özellikle hocamız sağ bek üzerinde duruyor. Çünkü o mevkide bir oyuncumuz eksik. En az bir de kanat oyuncusu almak istiyoruz. İki oyuncu ile görüştük. Biri bu akşam cevap verecek. Twumasi büyük ihtimalle olmuyor. Son maçında 2 gol atıp, 2 asist yapınca fiyatı arttı ve başkanı vazgeçmiş. Hernani'den de haber bekliyoruz. Alternatifimiz var. Bir kanat ve sağ bek alacağız. Transfer için kaynak lazım. Hiç kolay değil. Hele Bursa'da çok zor. Oyuncuyu almakla olay bitmiyor. Ödemeleri zamanında yapmak zorundayız."

"Takım, iki haftaya hazır hale gelecek"

Ali Ay, sezona yenilgiyle başlayıp, ikinci haftada son dakika golüyle Alanyaspor'u 3-2 yendiklerini hatırlattı.

Taraftarın, terini son damlasına kadar akıtan futbolcu topluluğu görmek istediğini anlatan Ay, "Taraftarlar, Medipol Başakşehir'e yenilmemize rağmen hocamızı ve futbolcularımızı tribüne çağırdı. Şöyle bir ayak ayak üzerine atıp maç seyretmek istiyorum. Alanyaspor maçında, dakika 90'da bile mücadele eden bir takımımız vardı. Beşiktaş maçından sonra 2 haftalık bir ara var. Ondan sonra takımımız hazır hale gelecek." diye konuştu.

"Stat ismi konusunda bence sınıfta kaldık"

Başkan Ay, geçmişten gelen borç yükü nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşadıklarına dikkati çekti.

Stat ismi ve arazi konusunu en kısa zamanda sonuçlandırmak zorunda olduklarını vurgulayan Ay, sözlerini şöyle tamamladı:

"Dünya çapında markalarımız var. Bursa, Türkiye ekonomisinin can damarı, 2. büyük endüstri şehri, ihracatta 2. büyük şehiriz ama stat ismi konusunda sınıfta kaldık. İnanıyorum 2-3 ay içinde bir şeyler gerçekleşir. Bir babayiğit çıkar ve bu stadın isim hakkını alır. Bütçe yaptık. Her şey doğru giderse 170 milyon lira gelir, 170 milyon lira da gider var. Futbolcuya çok para harcadık. Futbolcu maliyetleri menajerlik dahil toplamda 105 milyon lira tuttu. O futbolcuları göndermezsek sıkıntı var. Her tarafa haber saldık, ay sonuna kadar vaktimiz var. İstiyoruz ki hiç olmazsa çok fazla zarar etmeyelim. Trabzonspor maçından sonra çok güzel birliktelik yakalandı. Hoşgörülü olalım, arkadan dolanmayalım, dedikodu yapmayalım. Bursaspor hepimizin."