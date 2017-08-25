KOCAMAN'DAN MAÇ SONU AÇIKLAMA

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Makedonya temsilcisi Vardar'a elendikleri için büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan ve 2-1 yenilerek elendikleri rövanş karşılaşmasının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kocaman, yaptığı kısa açıklamada, şunları kaydetti:

"Büyük bir hayal kırıklığı ve üzüntü içindeyiz. Bu sezon göreve gelmeden önce vurguladığım şey, iki sezondur stada gelmeyen Fenerbahçe taraftarını yanımıza çekmekti. En büyük hayal kırıklığını açıkçası burada yaşıyorum. Taraftarımız bugün de yüksek enerjiyle, en azından golü attığımız dakikaya kadar bize destek verdi ama açıkçası biz işimizi yapamadık. Temel olarak en büyük üzüntüm ve hayal kırıklığım budur. Attığımız gole kadar doğru oynadık. Golden sonraki turu geçme arzusu, sahadaki dağılımımızı bozdu. Hiç istemediğimiz bir pozisyonda da golü yedik."

“Anlatacak hiçbir şeyim yok”

Oyunla ilgili olarak çok fazla söylenecek bir şey olmadığını sözlerine ekleyen Kocaman, “Maç öncesinde oyuncularıma söylediğim, önceki maçın skoru ve benzerleri bir araya getirildiğinde, hızlı oyunculardan kurulu bir takım karşısında saha yerleşimini bozmamaktı. Attığımız gole kadar doğru şekilde oynadık, saha içinde doğru pozisyonda durduk. Golden sonraki, turu geçme arzusu sahadaki dağılımı artırdı. Bundan sonra hiç istemediğimiz şey oldu. Gol için çok fazla konuşmaya gerek yok. Anlatacak hiç bir şeyim yok, soru kabul etmeyeceğim. Herkese iyi akşamlar” diyerek basın toplantısını tamamladı.