Avrupa Ligi'nde günün sonuçları
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AVRUPA LİGİ'NDE GÜNÜN SONUÇLARI

Avrupa Ligi'nde günün sonuçları

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu rövanşında 22 karşılaşma oynandı. 

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UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu rövanşında 22 karşılaşma oynandı. 

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci önemli organizasyonunda play-off turu rövanş maçları yapıldı. Bu turdaki tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, ilk maçında deplasmanda 2-0 kaybettiği Makedon ekibi Vardar'a 2-1 mağlup oldu ve Avrupa'ya veda etti. 

Rövanş maçlarının ardından üst tura çıkan 22 takımın UEFA Avrupa Ligi gruplarındaki rakipleri, 25 Ağustos Cuma günü çekilecek kura ile belli olacak.

Play-off turunda rövanş karşılaşmalarının programı (TSİ) şöyle:

 AEK Larnaka (Kıbrıs Rum Kesimi) - Viktoria Plzen (Çekya): (1-3) 0-0

Dinamo Kiev (Ukrayna) - Maritimo (Portekiz): (0-0) 3-1

Östersunds (İsveç) - PAOK (Yunanistan): (1-3) 2-0

Sheriff (Moldova) - Legia Varşova (Polonya): (1-1) 0-0

Zenit (Rusya) - Utrecht (Hollanda): (0-1) 2-0

Oleksandriya (Ukrayna) - BATE (Belarus): (1-1) 1-2

Maccabi Tel-Aviv (İsrail) - Altach (Avusturya): (1-0) 2-2

Salzburg (Avusturya) - Viitorul (Romanya): (3-1) 4-0

Süduva (Litvanya) - Ludogorets (Bulgaristan): (0-2) 0-0

Fenerbahçe - Vardar (Makedonya): (0-2) 1-2

Videoton (Macaristan) - Partizan (Sırbistan): (0-0) 0-4

Skenderbeu (Arnavutluk) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): (1-1) 0-0

Midtjylland (Danimarka) - Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi): (2-3) 1-1

AEK (Yunanistan) - Club Brugge (Belçika): (0-0) 3-0

Olympique Marsilya (Fransa) - Domzale (Slovenya): (1-1) 3-0

Rosenborg (Norveç) - Ajax (Hollanda) : (1-0) 3-2

Braga (Portekiz) - Hafnarfjördur (İzlanda): (2-1) 2-2

Athletic Bilbao (İspanya) - Panathinaikos (Yunanistan): (3-2) 1-0

Shkendija (Makedonya) - Milan (İtalya): (0-6) 0-1

Hajduk Split (Hırvatistan) - Everton (İngiltere): (0-2) 1-1

Kızılyıldız (Sırbistan) - Krasnodar (Rusya): (2-3) 2-1

Austria Wien (Avusturya) - Osijek (Hırvatistan): (2-1) 0-1

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