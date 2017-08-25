Güray Soysal: "Haydi Başkan, Pazarı rezil etme!"
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GÜRAY SOYSAL: "HAYDİ BAŞKAN, PAZARI REZİL ETME!"

Güray Soysal: "Haydi Başkan, Pazarı rezil etme!"

Usta Gazeteci Güray Soysal, hafta sonu oynanacak Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçı öncesi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten haklı bir talepte bulundu.

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Usta Gazeteci Güray Soysal, kaleme aldığı haberde, hafta sonu oynanacak Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçı öncesi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten haklı bir talepte bulundu.

İşte o yazı:

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek ile arkadaşlığım yıllar öncesine dayanır. Yaptığı siyaset tartışılır veya tartışılmaz. O benim işim değil.

Ancak yakından tanıdığım Gökçek Başkan’ın spora bakış açısını kimse ile tartışmam.

Onun için, Pazar günü 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçı hakkında bir isteğim olacak.

İsteğim aşağıda…

“Sayın Başkan

Bilindiği gibi Pazar günü 19 Mayıs Stadında oynanacak Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçı saat 21.45’de başlayacak. Bu maçı izleyenler saat 24.00’de evlerinin yoluna düşecek. O saatte ne metro, nede belediye otobüsleri çalışmayacak. Üstelik ertesi günde Başkentliler çalışmak zorunda kalacaklar. Naklen yayını yapan kuruluş, kasasına girecek reklam pastasını düşünürken, insanların hafta sonundaki tek eğlencesini böyle kepazeliğin içine sokacağını hiç düşünmez.

Ancak..

Spor konusu olduğunda, benim diyen insanla tartışan ve haklılığını her fırsatta ortaya koyan siz Başkan, 24.00’den sonra evine gidecek vasıta bulamayan Ankaralıların çaresini bir talimatla ortadan kaldırabilirsiniz.

Metro ve Belediye Otobüslerin saat 01.00’e kadar çalışma konusunda talimat vermeniz karşısında, ertesi günü işe gidecek Ankaralıların hayır duasını alacağınıza yüzde yüz emin bulunuyorum.

Bu konuda da pratik konuların üstadı olmanız nedeniyle, Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçından sonra ortayla çıkacak problemin bir talimatla çözümleyeceğinize yürekten inanıyorum.

Bu konuda yayınlayacağınız ve spor sever Ankaralıların yüreklerine soğuk su serpecek talimatını Ankara halkına duyurulması konusunda emirlerini bekliyoruz. Saygılarımla.”

Kaynak: 24 Saat Gazetesi

 
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3
Şakir
25 Ağustos 201702:51
Birader acaba dünyann hangi ülkesinde böyle bir rezalet olur. Kurumlar arasında bir koordinasyon olur. Ya o saate maç konmaz, ya da TFF denen kuruluş Ankara Belediyesi Ulaşım Dairesi ile bunu çözer. Yoksa Afrikada bile Belediye Başkanına yalvarılmaz.
2
Kırmızı siyah
25 Ağustos 201701:18
Böyle yalayan bir retorikle talep edeceğine bırak hiç olmasın daha iyi. Adama bak yauv. Baştan ezilmeyi kabullenmiş, devlet görevlisinden isteğini sanki onun yapacağı bir lütufmus gibi istiyor. Senin aklına ben... Inşallah bu yazının üstüne gökçek o gün için ulaşımı 23 e çeker.
1
Abdurrahman Kirmizi
25 Ağustos 201700:55
Stadin onunden Bizimkiler icin 4 yone 10-15 tane ozel otobus kaldirsa yeter FB liler bizi ilgilendirmez.
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