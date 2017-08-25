GÜRAY SOYSAL: "HAYDİ BAŞKAN, PAZARI REZİL ETME!"

Usta Gazeteci Güray Soysal, kaleme aldığı haberde, hafta sonu oynanacak Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçı öncesi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten haklı bir talepte bulundu.

İşte o yazı:

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek ile arkadaşlığım yıllar öncesine dayanır. Yaptığı siyaset tartışılır veya tartışılmaz. O benim işim değil.

Ancak yakından tanıdığım Gökçek Başkan’ın spora bakış açısını kimse ile tartışmam.

Onun için, Pazar günü 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçı hakkında bir isteğim olacak.

İsteğim aşağıda…

“Sayın Başkan

Bilindiği gibi Pazar günü 19 Mayıs Stadında oynanacak Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçı saat 21.45’de başlayacak. Bu maçı izleyenler saat 24.00’de evlerinin yoluna düşecek. O saatte ne metro, nede belediye otobüsleri çalışmayacak. Üstelik ertesi günde Başkentliler çalışmak zorunda kalacaklar. Naklen yayını yapan kuruluş, kasasına girecek reklam pastasını düşünürken, insanların hafta sonundaki tek eğlencesini böyle kepazeliğin içine sokacağını hiç düşünmez.

Ancak..

Spor konusu olduğunda, benim diyen insanla tartışan ve haklılığını her fırsatta ortaya koyan siz Başkan, 24.00’den sonra evine gidecek vasıta bulamayan Ankaralıların çaresini bir talimatla ortadan kaldırabilirsiniz.

Metro ve Belediye Otobüslerin saat 01.00’e kadar çalışma konusunda talimat vermeniz karşısında, ertesi günü işe gidecek Ankaralıların hayır duasını alacağınıza yüzde yüz emin bulunuyorum.

Bu konuda da pratik konuların üstadı olmanız nedeniyle, Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçından sonra ortayla çıkacak problemin bir talimatla çözümleyeceğinize yürekten inanıyorum.

Bu konuda yayınlayacağınız ve spor sever Ankaralıların yüreklerine soğuk su serpecek talimatını Ankara halkına duyurulması konusunda emirlerini bekliyoruz. Saygılarımla.”

Kaynak: 24 Saat Gazetesi