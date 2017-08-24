Vardar'dan Makedonya tarihinde ilk
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VARDAR'DAN MAKEDONYA TARİHİNDE İLK

Vardar'dan Makedonya tarihinde ilk

UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara adını yazdıran Vardar, ülke futbol tarihinde bir ilke imza attı.

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UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara adını yazdıran Vardar, ülke futbol tarihinde bir ilke imza attı.

Fenerbahçe'yi UEFA Avrupa Ligi'nin dışına iten başkent Üsküp temsilcisi, Avrupa kupalarında gruplara kalma başarısı gösteren ilk Makedon takımı oldu.

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