19 yaşındaki stoper Ajax'ta
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19 YAŞINDAKİ STOPER AJAX'TA

19 yaşındaki stoper Ajax'ta

Ajax, Rapid Wien'in 19 yaşındaki stoperi Maximilian Wöber'i kadrosuna kattı. Avusturyalı genç futbolcu için Ajax'ın Rapid Wien'e 7.5 milyon avro bonservis bedeli ödediği iddia ediliyor.

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Ajax, Rapid Wien'in 19 yaşındaki stoperi Maximilian Wöber'i kadrosuna kattı. Avusturyalı genç futbolcu için Ajax'ın Rapid Wien'e 7.5 milyon avro bonservis bedeli ödediği iddia ediliyor.

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