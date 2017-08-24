Davinson Sanchez Tottenham'da
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DAVİNSON SANCHEZ TOTTENHAM'DA

Davinson Sanchez Tottenham'da

Premier Lig takımlarından Tottenham Hotspur‏, Ajax'tan Davinson Sanchez'i 40 milyon pound karşılığında kadrosuna kattı.

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Premier Lig takımlarından Tottenham Hotspur‏, Ajax'tan Davinson Sanchez'i 40 milyon pound karşılığında kadrosuna kattı.

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