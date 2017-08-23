Hafize Şahin'in gözyaşları!
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HAFİZE ŞAHİN'İN GÖZYAŞLARI!

Hafize Şahin'in gözyaşları!

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 63 kiloda mücadele eden milli sporcu Hafize Şahin, sakatlanarak, bronz madalya maçından çekildi.

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Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 63 kiloda mücadele eden milli sporcu Hafize Şahin, sakatlanarak, bronz madalya maçından çekildi.

Şampiyonanın yarı finalinde Ukraynalı Yuliia Tkach Ostapchuk'a yenilerek finale çıkamayan Hafize, bronz madalya mücadelesinde Rus sporcu Valeriia Lazinskaia ile karşılaştı.

Milli sporcu, skor 2-2 iken bir pozisyonda sakatlanarak acı içinde yerde kaldı. İlk müdahalesi minderde yapılan Hafize, salonu antrenörünün yardımıyla, ağlayarak terk etti. Hastaneye kaldırılan milli sporcunun, ilk tespitlere göre sağ dizinin döndüğü, durumunun kontroller sonrasında belli olacağı bildirildi.

Hafize Şahin'in maçtan çekilmesiyle bronz madalya Lazinskaia'nın oldu.

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