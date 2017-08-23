Cem İlkel adını üst tura yazdırdı
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CEM İLKEL ADINI ÜST TURA YAZDIRDI

Cem İlkel adını üst tura yazdırdı

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta milli sporcu Cem İlkel, tek erkekler elemelerinin ilk turunda ABD'li William Blumberg'i 2-0 mağlup ederek üst tura yükseldi.

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Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta milli sporcu Cem İlkel, tek erkekler elemelerinin ilk turunda ABD'li William Blumberg'i 2-0 mağlup ederek üst tura yükseldi.

ABD'nin New York kentinde oynanan müsabakada kariyerinde ilk kez grand slam elemelerinde korta çıkan Cem İlkel, ev sahibi ülkeden Blumberg ile karşılaştı.

Rakibine 6-2 ve 6-4'lük setlerle üstünlük kuran milli tenisçi, müsabakadan 2-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla elemelerde ikinci tura yükselen Cem İlkel, bu turda Igor Sijsling ile Michael Mmoh arasındaki maçın galibiyle karşı karşıya gelecek.

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