Fenerbahçe artık beklemede!
﻿
Site İçi Arama
﻿

FENERBAHÇE ARTIK BEKLEMEDE!

Fenerbahçe artık beklemede!

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında yarın Makedonya'nın Vardar ekibini konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

261 Okunma

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında yarın Makedonya'nın Vardar ekibini konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli ekip, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Vardar maçı öncesi son idmanını yaparken, bu çalışmanın ilk 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık tutuldu.

Medyaya açık bölümde Fenerbahçe takımı, kondisyon çalışmaları gerçekleştirdi.

- Soldado idmana çıkmadı

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Roberto Soldado, Vardar müsabakası öncesi son çalışmaya katılmadı.

Kulüp yetkililerinden yapılan açıklamada, Soldado'nun, tedavileri süren Mehmet Ekici ve Fernandao ile birlikte özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

Öte yandan, ağrıları bulunan Şener Özbayraklı'nın, idmanın başlangıcında yer almasına karşın, çalışmanın ikinci bölümünde takımdan ayrı olarak antrenmanını sürdüreceği belirtildi.

ETİKETLER #Fenerbahçe
"Benim için büyük bir sürpriz değil"
"Tur için sahaya kalbimizi koymak zorundayız"
Şenol Güneş ifade verdi
12 yılda 11 futbolcu!
Eljif Elmas'a Makedonya'dan milli davet!
Fenerbahçe ara vermedi
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿