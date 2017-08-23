Galatasaray'da birlik ve beraberlik gezisi
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GALATASARAY'DA BİRLİK VE BERABERLİK GEZİSİ

Galatasaray'da birlik ve beraberlik gezisi

Galatasaray Kulübü, futbol takımındaki birlik ve beraberliği artırmak amacıyla İstanbul Boğazı'nda tekne turu gezisi düzenledi.

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Galatasaray Kulübü, futbol takımındaki birlik ve beraberliği artırmak amacıyla İstanbul Boğazı'nda tekne turu gezisi düzenledi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, futbol takımının sabah idmanının ardından gerçekleştirilen tekne turu gezisine, başkan Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri, futbol direktörü Cenk Ergün, teknik direktör Igor Tudor ve ekibinin yanı sıra futbolcular ile ailelerinin katıldığı belirtildi.

Açıklamada, bu sezon benzer organizasyonların rutin hale getirileceği kaydedildi.

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