MİLLİ GÜREŞÇİLER BAŞKENTTE

Fransa'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazanan Rıza Kayaalp ile 66 kiloda bronz madalyanın sahibi olan Atakan Yüksel, Ankara'da coşkuyla karşılandı.

Milli güreşçileri Ankara Esenboğa Havalimanı'nda Spor Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya, Türkiye Güreş Federasyonu ve ASKİ Spor Kulübü yetkilileri ile çok sayıda sporsever karşıladı.

Dünya şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp, hedefinin katıldığı organizasyonlarda Türkiye'nin bayrağını en üste çektirmek ve İstiklal Marşı'nı okutmak olduğunu belirterek, "Bunun için çalışıyoruz. Allah'a şükür, şampiyon olup böyle mutlu bir şekilde ülkemize dönmek bizi gururlandırıyor." dedi.

Müsabakalara çıkmadan önce halkın kendisinden olan beklentisini düşündüğünü anlatan Rıza, "12 yıldır milli takımlardayım. Her zaman Avrupa ve dünya şampiyonalarında başarılar kazandım. Yeni başarılar bekleniyor. Halkımızı düşünerek şampiyonalara katılıyoruz. Herkesi sevindirdiğim için mutluyum. Biz sevinince onlar da seviniyor." ifadelerini kullandı.

Başbakan Binali Yıldırım, Dünya Şampiyonu Rıza Kayaalp'i telefonla arayarak tebrik etti.

Ailesi sürpriz yaptı

Rıza Kayaalp'in anne ve babası, havalimanına gelerek milli güreşçiye sürpriz yaptı.

Baba Kelami Kayaalp, oğlunun üçüncü kez dünya şampiyonu olduğunu hatırlatarak, "Neşeliyiz, sevinçliyiz, gururluyuz. Rıza sağ olsun giderken 'Madalya alacağım.' dedi. Cumhurbaşkanı'na da söz vermişti. Sözünü tuttu. Cumhurbaşkanımız da telefonla arayarak kutladı. Rıza, Türkiye'nin evladı. Babası olmaktan dolayı gurur duyuyorum." şeklinde konuştu.

Anne Sevgi Kayaalp ise Ankara'ya gelerek çocuğuna sürpriz yaptıklarını belirterek, "Oğluma 'Güle güle git, orada bayrakla dolanmanı ve İstiklal Marşı'nı okutmanı istiyorum.' dedim. Çok mutluyum ve çok heyecanlıyım. Evde duramadım. Oğlum Rıza ile gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.