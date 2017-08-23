ELAZIĞSPOR 3 PUANA KİLİTLENDİ

TFF 1. Lig ekiplerinden Elazığspor'un basın sözcüsü Cengiz Gülaç, hafta sonu sahalarından MKE Ankaragücü ile oynayacakları maçı iyi bir futbol oynayarak kazanıp taraftarları mutlu etmek istediklerini söyledi.

Gülaç, kulüp tesislerinde düzenlenen basın toplantısında, geçen hafta Eskişehirspor'u deplasmanda 2-1 yenerek 3 puan aldıklarını hatırlatarak, bu galibiyetin takımın moral ve motivasyonunu artırdığını belirtti.

Bu hafta MKE Ankaragücü karşılaşmasında her şeyden önce iyi bir oyun ortaya koyacaklarını aktaran Gülaç, "Kötü bir oyunla galibiyet almak mı yoksa iyi bir oyunla ilk haftadaki Altınordu maçında olduğu gibi kaybetmek mi dersiniz. Kötü bir oyunda belki galibiyet bir hafta veya iki hafta gelir, ancak ondan sonra gelmez. İnşallah iyi bir oyunla taraftarımızın da mutlu olacağı bir skor elde edip 3 puanı alacağız.''

Ankaragücü maçının biletlerinin satışa çıktığını açıklayan Gülaç, VIP tribünün 50, kapalı tribünün 20, maraton tribünün 10, kale arkası ve misafir tribünü biletlerinin ise 5 liradan satışa sunulduğunu bildirdi.

Takım kaptanı Onur Güney de ligin ilk haftasında iyi oynamalarına rağmen Altınordu karşısında aldıkları mağlubiyeti, Eskişehir maçı ile telafi ettiklerini dile getirdi.

Elazığspor'un her iki maçta ortaya koyduğu oyunla herkesin beğenisini kazandığını dile getiren Onur, MKE Ankaragücü karşılaşmasında da iyi bir oyunla 3 puanı alacaklarına inandıklarını kaydetti.