ANKARAGÜCÜ'NDE ÜÇLÜ TRANSFER ZİRVESİ

TFF 1. Lig’in ilk 2 haftasında BB Erzurumspor ve Altınordu ile berabere kalarak 2 puana ulaşan Ankaragücü’nde transfer çalışmaları devam ediyor.

Teknik Direktör İsmail Kartal’ın verdiği rapor doğrultusunda çalışmalarına hız veren Ankaragücü yönetimi, liglerimizde oynayan 3 isimle görüşmelerini hızlandırdı.

Ankaragücü, Medipol Başakşehir’den sol kanat oyuncusu Francisco Lima Da Silva (Bilinen adıyla “Doka”), geçen sene Gaziantepspor’un kadrosunda bulunan orta saha oyuncusu Abdülkadir Kayalı ve Gaziantespor ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak fesih ettiği açıklanan genç oyuncu Alpay Koçaklı ile ciddi anlamda temaslarını hızlandırdı.

Doka ile görüşmeler olumlu

Sarı-Lacivertli takımın, Medipol Başakşehir’den ayrılan sol kanat oyuncusu Doka ile yaptığı ilk görüşmeler oldukça olumlu geçti. 33 yaşındaki başarılı oyuncu, geçen sezon İstanbul ekibi ile geçen sezon Avrupa Ligi’nde 3, Süper Lig’de 11 ve Türkiye Kupası’nda 7 olmak üzere toplamda 21 karşılaşmaya çıkarken bu müsabakalarda 2 gol atıp 1 asist yaptı.

1.78 boyundaki Doka, 2011 yılından beri Medipol Başakşehir forması giyiyor. Brezilyalı yetenekli oyuncu, profesyonel kariyeri boyunca 194 karşılaşmaya çıkarken bu maçlarda 47 kez ağları havalandırdı.

Abdülkadir Kayalı, yuvaya dönüyor

Güçlüler, Gaziantepspor’dan ayrılan başarılı orta saha oyuncu Abdülkadir Kayalı ile söz kesti. İsmail Kartal’ın eski öğrencisi olan yetenekli ismin, transfer dönemi bitmeden Ankaragücü ile resmi sözleşmeye imza atmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Ankaragücü altyapısından yetişen 1991 doğumlu orta saha oyuncu, 2007-08 sezonunda genç yaşta başkent ekibinin kadrosunda yer alarak adından söz ettirdi. Alt yapı kategorilerinde gösterdiği performansla yıldızını parlatan Abdülkadir, 2008-09 sezonunun devre arasında hatırı sayılır bir bonservis bedeli ile Fenerbahçe’ye transfer oldu.

26 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe’den sonra sırasıyla Medipol Başakşehir, Orduspor, Boluspor ve Gaziantepspor formalarını giydi. Yetenekli isim, profesyonel kariyeri boyunca 152 çıkıp 4 gol kaydetti.

Alpay Koçaklı ile görüşüldü

Ankaragücü, yeni sezonda TFF 1. Lig’de mücadele eden Gaziantespor ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesih eden 19 yaşındaki yetenekli oyuncu Alpay Koçaklı ile bir görüşme gerçekleştirdi. İsmail Kartal’ın geçen sezon çalıştırdığı oyuncular arasında yer alan genç oyuncunun, Ankaragücü’ne sıcak bakabileceği iddia edildi.

1.76 boyundaki orta saha oyuncu, genç yaşta olmasına rağmen Süper Lig’de Karabükspor ve Gaziantepspor formalarını giymeyi başardı.

Alpay Koçaklı, geçtiğimiz günlerde TFF 1. Lig’de oynanan ve Gaziantepspor’un deplasmanda Gazişehir FK’yı 1-0 yendiği karşılaşmada, galibiyeti getiren golü atmıştı.