12 YILDA 11 FUTBOLCU!

Türk takımlarının Manchester City'nin yıldızlarına ilgisi sürüyor. Süper Lig ekipleri, Samir Nasri ile birlikte İngiliz takımından son 12 yılda 11 futbolcu transfer etti.

Manchester City'de forma giyen yıldızların yolu Süper Lige düşüyor. Son 12 yılda 11 futbolcu Türk takımlarına transfer oldu.

Listede 5 futbolcu ile Galatasaray zirvede yer alıyor. İlk olarak Brezilyalı futbolcu Elano'yu kadrosuna katan sarı-kırmızılı ekip, daha sonra Jo, Jason Denayer, Nigel De Jong ve son olarak da Fernando'yu transfer etti.

Galatasaray'ın ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş ise İngiliz ekibinden birer oyuncuyu kadrosuna kattı.

Fenerbahçe 2004 yılında Nikola Anelka'yı renklerine bağladı. Siyah beyazlı ekip ise bu sezon Alvaro Negredo'yu transfer etti.

İstanbul ekiplerinden Medipol Başakşehir, Gael Clichy ve Emanuel Adebayor'u, Kasımpaşa da Andreas Issakson'u kadrosuna katmıştı.

Böylece Manchester City'den İstanbul ekiplerine 10 futbolcu transferi gerçekleşti.

Listeye son katılan isim ise Samir Nasri oldu. Fransız yıldız, Antalyaspor ile sözleşme imzaladı.