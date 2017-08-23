KANDAZOĞLU: "FUTBOLUN BAŞKENTİ DE ANKARA OLMALI"

Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Kandazoğlu yeni sezon öncesi tüm amatör ailesine başarılı bir sezon dileğinde bulunarak, “Hedefimiz, Ankara futbolunun Türk futboluna yeni yıldızlar kazandırması ve Türk Futbolun başkentinin de Ankara olmasını sağlamak.” dedi.

Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (Ankara ASKF) Başkanı Murat Kandazoğlu, 2017-2018 Amatör Futbol Sezonu öncesi gazetemize yaptığı açıklamada, Ankara olarak Türk futboluna yeni yıldızlar yetiştirmeyi hedeflediklerini, amaçlarının Ankara’nın futbolun da başkenti olması için çalıştıklarını, 19 Mayıs Stadı’nın yıkılması ve yeni stad projesi kapsamında mutlaka amatörlerin unutulmaması gerektiğini söyledi.

Kandazoğlu, 2017-2018 Amatöre Futbol sezonunun Ankara ASKF Yönetim Kurulu üyelerine, tüm kulüplere, Taban Birlikleri bileşenlerine, sporcu ve ailelerine, tüm amatör ailesine yeni sezonun hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kandazoğlu, Başkent Ankara olarak, geçen sezon Türkiye genelinde en az olay yaşayan illerin başında geldiğine dikkat çekerek, tüm kulüp başkanlarına, yönetim kurulu üyelerine ve antrenörlere, hakemlere, saha komiserlerine emeği geçen tüm amatör ailesi üyelerine teşekkür etti. Kandazoğlu yeni sezonda da herkesten aynı sağduyuyu beklediğini ifade etti.

Kandazoğlu, “Yeni sezonda Fair play anlayışının hakim olması, dostluk kardeşlik içerisinde bir sezon olmasını diliyorum. Sorunlar, sıkıntılar karşısında mutlaka istişare mekanizması açık olmalı. Birliğimizi, beraberliğimizi koruma noktasında herkes sevgi kardeşlik ruhundan esinlenerek, sporun gücünden faydalanmalıdır.” diye konuştu.

Başkan Kandazoğlu yeni sezonun, dostluğun, kardeşliğin tohumlarının serpildiği, yeşerdiği bir lig olmasını temenni ettiğini vurguladı. Kandazoğlu sezon başında bir futbol çalıştayı düzenlediklerini, bu çalıştayda doğrultusunda alınan karaları Amatör Futbol Kuruluna dosya olarak sunduklarını belirterek Futbol Federasyonu’nun mutlaka bu çalıştaydaki düşüncelerden feyz aldıklarını umduğunu söyledi.

Amatör Futbol 2017-2018 Sezonu, 6 Eylül’de U14 ve U17 Ligleri başlayacak. 23- 24 Eylül’de de 1. Amatör Lig ve Süper Amatör Lig’in başlaması planlanıyor.

Hedefimiz Türk futboluna yeni yıldızlar kazandırmak

Kandazoğlu, “Biz de İl Futbol Temsilcimiz Mustafa Yıldız ve İl Tertip Komitesi ile birlikte, kulüp başkanlarımızın, yöneticilerimizin düşüncelerinin bizler için önemine dikkat çekerek, onların taleplerini makul ve mantıklı karşılayarak, amatör spor kulüplerimizin yaşadığı zorlukları da göz önünde bulundurarak sezon planlamasının yapılması noktasında görüş birliğine vardık. İnşallah yeni sezon tüm takımlarımıza hayırlar getirir. Tabii ki hedefimiz, Ankara futbolunun Türk futboluna yeni yıldızlar kazandırmaktır. Türk Futbolun başkentinin de Ankara olmasını sağlamak. Bunu da elimizden geldiği kadar profesyonel takımlarımızla amatör takımlarımızı bir araya getirerek geliştirmeye çalışacağız. Geçmişte bunu yaptık ve takımlarımız semeresini gördü. Gençlerbirliği, Ankaragücü, Osmanlıspor, Hacettepespor ve Ankara Demirspor gibi takımlarımız birçoğunun amatör takımlarımızdan oyuncular aldıklarını görüyoruz. Zaman zaman yardımlaştıklarını , birlikte hareket ettiklerini görüyoruz. Bunlar bizim istediğimiz görüntüler. Biz federasyon olarak zaten bu diyalog yolunu açarak takımlarımızın bir araya gelmesini sağlamak ve neticesinde herkesin bu işten karlı çıkmasını sağlamak.” Dedi

Büyükşehir Belediyesi’nden amatörlere malzeme yardımı

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin amatör spor kulüplerine malzeme yardımı yapacağını ifade eden Başkan Kandazoğlu, “ Öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Melih Gökçek’e teşekkür ediyorum. Ramazan ayında bir sahur programında başkanımız bize çok müjdeler verdi. Başta malzeme yardımı olmak üzere,spor tesisi, sahaların yapımı, kulüplerimizin barınacağı odalar ve katılım bedellerinin ödenmesi gibi müjdeler. Malzeme yardımı noktasında hızlı bir gelişme yaşanıyor. Büyükşehir Meclisinden de bu karar geçti. Malzeme numunelerini de gördük, inceledik. Oldukça kaliteli malzemeler. Sayın başkanımızın talimatı amatör sporcuların en iyi malzemeyi giymesi noktasında olmuş. Bu bizi memnun etti. Malzeme dağıtımını sezon açılışına yetiştirmeye çalışıyoruz.” diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi’nin amatör spor kulüplerine yapacağı malzeme yardımı; Forma, şort, yağmurluk, tekmelik, ayakkabı, futbol topundan oluşuyor.

Yaylada kura çekimi

Kandazoğlu, 2017-2018 sezonu amatör futbol kura ve fikstür çekiminin 20 Ağustos Pazar günü Çamlıdere Aluç Dağı Yaylası’nda yapılacağını belirterek, “ Amacımız, Çamlıdere Aluç Dağı Yaylası’nda gerçekleştireceğimiz kura çekimine tüm kulüp başkanlarımızın, tertip komitemizin, disiplin, denetim ve bütün kurullarımızın hep beraber aileleriyle oraya gelmeleri ve tüm amatör ailesi olarak bir aidiyet duygusunu yerleştirmektir. Biz Ankara’da birlik ve beraberlikle çok şey yaşanacağını düşünüyoruz.” diye konuştu.

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Yeni stad projesinde amatörler unutulmamalı

Başkan Kandazoğlu yeni sezonda tesis yetersizliği yaşamamak için çalışmalar yaptıklarını belirterek, “ Bu sezonda mevcut sahalarımızla devam ediyoruz. 19 Mayıs’ın yıkımının ertelenmesi bizi biraz olsun rahatlattı. Anıttepe’de havuz inşaatı var yanındaki futbol sahamızın kullanılabilirliğini sağladık. Burada sayın Genel Müdürümüz ve İl Müdürümüzün bize çok destek ve katkıları oldu kendilerine teşekkür ediyoruz. Büyükşehir Belediyesinin Batıkent Kardelen’de yaptırmış olduğu bir saha var oranın şuanda zemin problemi bulunmakta. İnşallah Kardelen Sahası’nı da amatör müsabakalara açmayı planlıyoruz. Ayrıca Çankaya Belediyesi’nin Yaşam Kent’te yapmış olduğu bir saha var. Buranın da eksiklerinin tamamlanması ve amatörlere tahsis edilmesini bekliyoruz. İnşallah bu iki sorun çözüldüğü takdirde inanıyorum ki Ankara’da iki sahanın katılımı yoğun olan maç programını biraz hafifletecektir. Ankara’daki tesis sıkıntısını aşmak adına çok ciddi çalışmalar var. 19 Mayıs Stadı yıkılacak. Yeni stad projesi içerisinde mutlaka amatör spora mevcut iki sahamızın dışında da en az bir iki saha daha kazandırmak istiyoruz. Kulüplerimizin kullanabileceği odalar, Taban Birliklerimizin toplantılarını yapabileceği, çeşitli etkinlikleri yapabileceği mekanlar yapılmasını istiyoruz. Yeni bakanımız Osman Aşkın Bak’ın da bu konuda duyarlı davranacağını umud ediyoruz.Sayın Cumhurbaşkanımızın da kesin talimatı var. Kendisinden Allah razı olsun. Sporu seven bir cumhurbaşkanımız var. Özellikle de Ankara’daki spor tesisi eksikliğinin de farkında. Bunun giderilmesi ile ilgili talimatlarının olduğunu da biliyoruz.” diye konuştu.