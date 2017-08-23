YENİ ALTINDAĞ BELEDİYESPOR'DA ÜST TUR SEVİNCİ

Foto Albümü Yeni Altındağ Belediyespor'da üst tur sevinci 7 FOTO

Yeni Altındağ Belediyespor, Ziraat Türkiye Kupası 1. tur maçında 1074 Çankırıspor’u 3 – 2 yendi. Adını bir üst tura yazdıran Altındağ temsilcisine galibiyeti getiren goller Bülent Kalecikli, Hüseyin Korkmaz ve Emrah Sürücü’den geldi. Cebeci İnönü Stadı’nda oynanan müsabakanın 90 dakikası 1 – 1’lik eşitlikle tamamlandı. Mavi beyazlılar, uzatma dakikalarında bulduğu gollerle 2. tura yükselmeye hak kazandı.

Altındağ Belediyespor maçı 3-2 kazandı

Taraftar desteğini arkasına alan Altındağ Belediyespor, maça hızlı başladı. Dakikalar henüz 3’ü gösterdiğinde sağ taraftan rakip ceza sahasına doğru gönderilen uzun topu iyi kontrol eden Bülent Kalecikli, şık bir vuruşla takımını 1 – 0 öne geçirdi. 2. golü bulup rahatlamak isteyen Altındağ temsilcisi, yine Bülent Kalecikli ile net bir fırsattan yararlanamadı. Kullanılan yan topta kaleci Sinan Bektaş, yüzde yüzlük bir golü çıkararak takımının soyunma odasına 1 – 0 önde girmesini sağladı. İkinci yarı orta saha mücadelesi şeklinde geçti. 1074 Çankırıspor, 70. dakikada Muhammed İbrahim Özdemir ile eşitliği yakaladı. 90 dakika 1 – 1’lik beraberlikle tamamlandı.

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Uzatmalar nefes kesti

15’er dakikadan iki devre halinde oynanan uzatma dakikalarına Altındağ Belediyespor, yine hızlı bir başlangıç yaptı. Salih Yurt’un ortaladığı topu göğsüyle iyi düzelten Hüseyin Korkmaz 90+5’te mavi beyazlı takımı bir kez daha öne geçirdi. Çankırıspor, bu gole 4 dakika sonra cevap verdi (2 – 2). Altındağ temsilcisine turu getiren gol Emrah Duman’dan geldi. 101. dakikada kazanılan serbest vuruş sonrası topun başına Salih Yurt geçti. Rakip defans topu uzaklaştırmak istese de meşin yuvarlak Çankırıspor ceza sahasına düştü. Tehlikeli bölgede ayak içi plase bir vuruş yapan Emrah Duman, maçın skorunu tayin etti (3 – 2).

Maçı tribünden izleyen Kulüp Başkanı Ali Şen, futbolcuları ve teknik heyeti maçtan sonra tebrik etti. Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki de, bu hafta sonu 3. Ligde ilk resmi maçına çıkacak olan Altındağ Belediyespor’a başarılar dileyerek, takıma destek verdi.