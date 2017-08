ÇAMLIDERE'DE PİKNİK HAVASINDA KURA ÇEKİMİ

Foto Albümü Çamlıdere'de piknik havasında kura çekimi 30 FOTO

2017 – 2018 Amatör Futbol Süper Amatör Lig, 1. Amatör Lig, U17 Ligi ve U14 Ligi Kura çekimleri Çamlıdere Aluç Dağında amatör spor camiası aileleriyle birlikte, 650-700 kişiyi aşkın katılımı ile büyük bir coşkuyla piknik havasında gerçekleştirildi.

Çamlıdere Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen kura çekimine Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, Çamlıdere Kaymakamı Mutlu Köksal, Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can, Çamlıdere İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Onur Şimşek, Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (AASKF) Başkanı Murat Kandazoğlu ile kurul üyeleri, Taban Birlik Başkanları ve Temsilcileri, kulüp başkanları, yöneticiler, antrenörler, sporcular ve değerli basın mensupları aileleri ile katıldı.

Kura çekimi öncesinde Çamlıdere’deki müzeleri gezen amatör spor kulüpleri, Şeyh Ali Semerkandi Türbesi’ni de ziyaret ettiler.

Başkan Can'dan önemli mesajlar

Hep birlikte öğle yemeğinin yenilmesinin ardından, açılış konuşmasını yapan Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can, amatör spor camiasını ve aileleri ile birlikte ilçelerinde ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Can, son zamanlarda sporda yaşanan sıkıntılara vurgu yaparak, ” Biz amatör sporu sporun gerçek yüzü olarak tanıdık, gördük gerçek yüzü olarak da tanıtacağız. Ne mutlu bu camiaya gönül veren sizlere. Sporu para için, ibadeti para için, eğitimi para için yapan toplumlarda çöküş, kokuşma en kısa sürede başlar. Türk milleti var olduğu günden bugüne kadar sporla iç içe olmuştur. Ata binmiş cirit atmış, kıspeti giymiş güreş tutmuş, yayı germiş ok atmış, Hazar’da, Maveraünnehir’de, Tuna’da kulaç atmış, kılıcı kuşanmış eskrime fikir babalığı yapmış. Yani Türk’ün olduğu her yerde sporun kökü var, sporun özü var yeter ki biz bunu işlemesini bilelim.” dedi. Profesyonel kulüplere yapılan maddi desteklere tepki gösteren Başkan, ” Profesyonel kulüpler futbolcu transferlerinde milyon dolarlar harcarken stat yapımı gündeme geldiğinde hiç destekleri yok. Devletin profesyonel kulüplere stat yapmasına karşıyım. Devlet yardım elini uzatacaksa sporun gerçek yüzü olan ve toplumun her katına nüfuz eden amatör sporlara harcaması lazım.” diye konuştu.

Başkan Can, belediyelerin topladığı emlak vergilerinden amatör sporlar için kaynak yaratılabileceği önerisinde bulundu. Can, her zaman amatörlük olmadan profesyonellik olmayacağını belirterek, her zaman sporun yanında olduğunu ifade ederek sözlerini tamamladı.

Kandazoğlu'ndan teşekkür

Federasyon Başkanı Murat Kandazoğlu ise yaptığı konuşmada , Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can’ın amatör spor ailesini Çamlıdere’de misafir etmesinden duyduğu mutluluğu ifade ederek Başkan Can ‘a teşekkür etti.

Kandazoğlu, “Ailelerimizle birlikte çok güzel bir ortamda fikstür çekimi yapıyoruz. Burada amatör spor dostlarıyla bir aradayız. Ankaramızın en önemli sorunu tesis. Bunu hemen her ortamda ifade ediyoruz. Tesis sıkıntısını çözmeye yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Ramazan ayında sahur programında biraraya geldiğimiz Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Melih Gökçek ile sürekli istişare içerisindeyiz. Görüşmelerimiz neticesinde proje aşamasında olan futbol sahalarının ve kulüplerimizin barınma ofislerinin inşası en kısa sürede başlayacak. Aynı zamanda da amatör spor kulüplerimizin de kullanabileceği şehir merkezinde yapılabilecek saha ve tesislerle ilgili proje çalışmaları devam etmekte. Ayrıca katılım bedeli ile ilgili de görüşmelerimiz oldu. Bununla ilgili de en kısa sürede Büyükşehir Belediyemizden bir cevap bekliyoruz. Ankara Büyükşehir Belediyemiz tarafından amatör spor kulüplerimize malzeme yardımı yapılacak. Yapılacak malzeme yardımını da sezon açılışına yetiştirmeye çalışıyoruz. Sayın vekilimize de 19 Mayıs ve AKM alanının spor kompleksi olarak değerlendirilmesi noktasında görüşlerimiz belirttik. Sağolsun sayın vekilimiz bu düşüncelerimizi sayın bakanımıza iletti. Oldukça samimi bir yaklaşım sergilediler. Yeni modern bir tesis kazandırma çalışmalarımız da devam ediyor. Bunun yanı sıra Sayın Başkanımız Melih Gökçek’ten de Federasyonumuza genel merkez binası sözünü aldık. Türkiye’nin sporu en çok seven ve yatırım yapan Belediye Başkanı olan Sayın Melih Gökçek’ e desteklerinden dolayı amatör spor camiası olarak bir kez daha teşekkür ediyorum. Bizler yeni sezonda da amatör spor camiası ve ailesi olarak birlik ve beraberliğimizi devam ettirdiğimiz sürece her türlü maddi – manevi tüm sorunların ve sıkıntıların üstesinden gelerek, Başkent Ankaramızı Amatör Sporun da Başkenti yapacağız” diyerek konuşmasını noktaladı.

Köksal: "Devlet, daha çok yardım etmeli"

Çamlıdere Kaymakamı Mutlu Köksal’da yaptığı konuşmada amatör sporların toplum için çok önemli olduğuna vurgu yaparak, ” Amatör sporlara daha çok önem verilmeli. Her branşta başarılı sporcular yetiştirmenin yolu amatör sporlara gereken önemin verilmesiyle olur. Devlet amatör spora daha çok yardım etmeli” dedi.

Ceylan: "İşin temeli amatör ruhta saklıdır"

Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, Çamlıdere’nin 10 yıl öncesine kadar bir köyken bugün Türkiye’de en çok müzenin olduğu gezip görülmesi gereken bir ilçe olduğunun altını çizerek, ” Amatör spor konusunda üzerime ne düşerse yapmaya çalışacağım. İşin temeli amatör ruhta saklıdır. Bunu sağlayan da sizlersiniz. İşin temeli amatör spor. Amatör spor olmadan profesyonel spor olmaz. Amatör ruhu kaybetmeden amatör spor kulüplerimize elimizden geldiğince destek vermeye devam edeceğiz. Yeni Bakanımız da Ankara’nın sorunlarına amatör sporun sorunlarına da vakıf. Önümüzdeki günlerde Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanımız Murat Kandazoğlu ile birlikte bakanımızla bir araya gelip amatör spor kulüplerimizin sorunlarını ve özellikle 19 Mayıs Spor Kompleksinin projesini ve Ankara’ya yapılacak yeni spor kompleksleri üzerine görüşeceğiz ve netice alana kadar da takipçisi olacağız. Her zaman Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Kandazoğlu ile yönetiminin yanındayım ve bundan sonra da birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarımız devam edecek.” diye konuştu.

Teşekkür plaketi

Kura çekimine geçilmeden Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Kandazoğlu, Çamlıdere Belediye Belediye Başkanı Hazım Caner Can’a amatör spora desteklerinden dolayı bir teşekkür plaketi takdim etti.

Ankara Futbol İl Temsilcisi Mustafa Yıldız’ın , amatör lig statüsü ve müsabakalar hakkında bilgilendirmesinin ardından kura çekimine geçildi.