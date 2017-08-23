Gençlerbirliği, Ahmet Oğuz ile uzattı
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GENÇLERBİRLİĞİ, AHMET OĞUZ İLE UZATTI

Gençlerbirliği, Ahmet Oğuz ile uzattı

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde takım kaptanlarından Ahmet Oğuz'un sözleşmesi 2021 yılına kadar uzatıldı.

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Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde takım kaptanlarından Ahmet Oğuz'un sözleşmesi 2021 yılına kadar uzatıldı.

Kırmızı-siyahlı takımın altyapısında yetişen ve A Milli Takım'a kadar yükselen Ahmet Oğuz'un 31 Mayıs 2019'da sona erecek sözleşmesini 2021'e kadar uzatan kulüp başkanı Murat Cavcav, 24 yaşındaki sağ bekin yıllık ücretlerinde de iyileştirme yaptı.

Murat Cavcav'ın, takımın birinci kaptanı sol bek Uğur Çiftçi ile de bir görüşme gerçekleştirdiği bildirildi. Görüşmede Cavcav'ın, milli futbolcuya yıllık ücretini yükselterek 4 sezonluk anlaşma teklif ettiği, bir yıllık mukavelesi bulunan Uğur'un ise düşünmek için zaman istediği öğrenildi.

Kırmızı-siyahlı ekibin teknik direktörü Ümit Özat, iki takım kaptanını dün oynanan ve Gençlerbirliği'nin 3-0 kaybettiği Atiker Konyaspor karşılaşmasının 21 kişilik kadrosuna almamıştı.

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