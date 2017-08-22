TFF'ye 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği'nden ziyaret
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TFF'YE 2. VE 3. LİG KULÜPLER BİRLİĞİ'NDEN ZİYARET

TFF'ye 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği'nden ziyaret

Futbolda 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Başkanı Cengiz Günaydın ve yönetim kurulu üyeleri, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören'i ziyaret etti.

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Futbolda 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Başkanı Cengiz Günaydın ve yönetim kurulu üyeleri, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören'i ziyaret etti.

TFF'den yapılan açıklamada, federasyonun Riva'daki idari merkezinde gerçekleştirilen ziyarette Demirören'in yanı sıra TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, yönetim kurulu üyesi Erhan Kamışlı ile TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş'ın hazır bulunduğu bildirildi.

Demirören'in ayrıca TFF 1. Lig kulüplerinden Eskişehirspor'un başkanı Sinan Özeçoğlu ile de bir araya geldiği aktarıldı.
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