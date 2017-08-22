İLHAN CAVCAV'IN İSMİ YENİMAHALLE'DE YAŞAYACAK

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Gençlerbirliği’nin duayen başkanı İlhan Cavcav’ın hayatını kaybetmesinin ardından kırmızı-siyahlı kulübün başkanlığına seçilen Murat Cavcav, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ı ziyaret etti.

Kendisi de Gençlerbirliği Kulübü üyesi olan Başkan Yaşar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Murat Cavcav’a yeni görevinde başarılar diledi.

“İnşallah bu başarıyı arttırarak yolunuza devam edersiniz”

Başkan Yaşar, “İlhan Ağabey Türk Futboluna damga vurmuş başarılı ve önemli başkanlardan biriydi. Mekanı cennet olsun. Babanızın başarısını devam ettireceğinizden şüphem yok. İnşallah bu başarıyı arttırarak yolunuza devam edersiniz” dedi.

İlhan Cavcav’ın adını Yenimahalle’de ölümsüzleştirmeyi planladıklarını da sözlerine ekleyen Yaşar, “Gençlerbirliği Ankara’yı temsil eden başarılı bir takım. Rahmetli İlhan Cavcav da bu kulüp için çok çalıştı, örnek oldu. Aynı zamanda Türk futbolunun gelişmesi için çabaladı. İlhan ağabeyimizi hiç unutmayacağız. Yenimahalle’de yapacağımız büyük bir parkta adını yaşatacağız” diye konuştu.

Ziyaret sonunda Yaşar’a teşekkür eden ve çalışmalarını takdir ettiklerini söyleyen Cavcav ise, günün anısına Başkan Yaşar’a adının yazılı olduğu forma hediye etti.