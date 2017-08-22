KUPA'DA 1. TUR MAÇLARI TAMAMLANDI

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 2. tur kura çekimi 23 Ağustos Çarşamba günü gerçekleştirilecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, Orhan Saka Amatörler Evi'nde yapılacak kura çekiminin saat 13.30'da başlayacağı bildirildi.
İlk tur müsabakaları sonrasında tur atlayan 21 ve TFF 3. Lig'den 45 ekip olmak üzere toplam 66 takım kura çekiminde yer alacak.
Kupada 2. tur müsabakaları 30 Ağustos Çarşamba günü oynanacak.
Kupada 42 takımın yer aldığı 1. tur müsabakaları sonucunda tur atlayan takımlar şöyle:
Sinopspor-Yeni Amasyaspor: 4 - 2
Iğdır Arasspor-Kars 36 Spor: 2 - 5
Artvin Hopaspor-Serhat Ardahanspor: 3 - 1
Mardin 47 Spor-Siirt İl Özel İdare: 0 - 2
Yüksekova Belediyespor-Tatvan Gençlerbirliği: 3 - 0
Muşspor-Dersimspor: 3 - 1
Ağrı 1970 Spor-62 Pertekspor: 2 - 0
Arsinspor-Yeni Orduspor: 5 - 3
Modafenspor-Edirnespor: 0 - 1
Ergene Velimeşespor-Erokspor: 3 - 2
Altınova Belediyespor-Bozüyük VitrA Spor: 4 - 1
TKİ Tavşanlı Linyitspor-Kütahyaspor: 2 - 1
Turgutluspor-UTAŞ Uşakspor 3 - 2
Isparta Davrazspor-Bucak Belediye Oğuzhanspor: 1 - 1 (6 - 7 penaltılar)
Bartınspor-Türk Metal Kırıkkalespor: 2 - 1
MKE Kırıkkalespor-Yozgatspor 1959: 0 - 3
Yeni Altındağ Belediyespor-1074 Çankırıspor: 3 - 2
Kırşehir Belediyespor-68 Aksaray Belediyespor: 0-1
Karaman Belediyespor-Nevşehirspor GK: 0-0 (3-4 penaltılar)
Karaköprü Belediyespor-Kilis Belediyespor: 1-0
Osmaniyespor-Adıyaman 1954: 2-0