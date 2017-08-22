Murat Cavcav: Ümit Özat'ın arkasındayız...
﻿
Site İçi Arama
﻿

MURAT CAVCAV: ÜMİT ÖZAT'IN ARKASINDAYIZ...

Murat Cavcav: Ümit Özat'ın arkasındayız...

Murat Cavcav, Atiker Konyaspor'un cezası nedeniyle çok az sayıda kırmızı-siyahlı taraftarın izlediği karşılaşmada yapılan protestoların en basit anlamda "yakışıksız" olduğunu söyledi.

2215 Okunma

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, Atiker Konyaspor'un cezası nedeniyle çok az sayıda kırmızı-siyahlı taraftarın izlediği karşılaşmada yapılan protestoların en basit anlamda "yakışıksız" olduğunu söyledi.

Murat Cavcav, sezonun ikinci haftasında deplasmanda oynanan ve Atiker Konyaspor'un 3-0 kazandığı maç, taraftar protestosu ve teknik direktör Ümit Özat'ın maçın ardından yaptığı açıklamalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Başkent ekibinin duayen başkanı İlhan Cavcav'ı kaybetmenin acısını yaşadığı geçen sezon, takımın iyi bir performans gösterdiğini ve ligi sekizinci sırada bitirdiğini hatırlatan Murat Cavcav, "Bu süreçte de hocamız bizimleydi ve onun başında olduğu takım geçen sezonu son 10 yılın en iyi noktasında tamamladı." dedi.

- "Neyin protestosu bu?"

Cavcav, kırmızı-siyahlı ekibin geçen sezonun kadrosundan önemli isimlerle devam etmediğini dile getirerek, takımdan ayrılan futbolcuların yerine de takviyeler yapıldığını vurguladı.

Sezona Kardemir Karabükspor beraberliğiyle başladıklarını, dün de deplasmanda Atiker Konyaspor'a yenildiklerini dile getiren Cavcav, "Ne var bunda. Futbolda iki maçın birinde beraberlik diğerinde mağlubiyet yok mu? Sezonun henüz 2. haftasında neyin protestosu ki bu, neyin dalga geçmesi? Taraftar tuttuğu takımla alay eder mi? Ben bunların Gençlerbirlikli olduğuna inanmıyorum." diye konuştu.

Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkılma kararı nedeniyle başkent ekibinin sezona nerede başlayacağının son anda belli olduğunu hatırlatan Cavcav, şunları kaydetti:

"Üstelik hayatını kaybeden onursal başkanımız İlhan Cavcav'ın adının verildiği sezonda tarihe geçmek varken kim başarısız olmak ister. Oğlu olarak ben mi, yoksa 9 yaşında bu kulübe futbolcu olarak gelen ve babamın takımı emanet ettiği hocamız mı? Hocamız gerçek bir Gençlerbirlikli ve biz de sonuna kadar arkasındayız."

- "Alaycı tezahürat yapanların sayıları belli"

Atiker Konyaspor'un cezası nedeniyle karşılaşmada ev sahibi taraftarın bulunmadığına ve statta maçı çok az kişinin takip ettiğine dikkati çeken Murat Cavcav, "Alaycı tezahürat yapanların sayısı belli ancak sinek de küçüktür ama mide bulandırır. Gerçek taraftar, tuttuğu takımın futbolcusuyla sahada mücadele ederken dalga geçmez, destek olur." ifadelerini kullandı.

Cavcav, sezonun daha yeni başladığını belirterek, "Yeni transferlerimiz devreye girecek. Yönetim, hocamız, futbolcular, camia, birlik ve beraberlik içinde olursak güzel günler yaşarız. Babamın isminin verildiği sezonda kenetlenmeliyiz, takım ve kulüp için çalışmalıyız." şeklinde görüşlerini aktardı.

- "Uğur ve Ahmet ile görüşeceğim"

Murat Cavcav, teknik direktör Ümit Özat'ın 21 kişilik maç kadrosuna almadığı takım kaptanları Uğur Çiftçi ve Ahmet Oğuz ile görüşeceğini söyledi.

Uğur ve Ahmet'in başkent ekibinin altyapısında yetiştiğini vurgulayan Cavcav, sözlerini şöyle tamamladı:

"Onlar bizim evlatlarımız. Kendi düşünceleri var elbette ve biz de onların düşüncelerine değer veriyoruz. Bu kulübün geleneğini en iyi onlar bilir. Uğur ve Ahmet ile görüşeceğim. Sözleşmeleri devam ediyor. Bu anlaşmaların bir süresi var ve taraflar bunların altına imza atıyor. Biz tabii ki evlatlarımızla görüşürüz, isteklerini dinleriz. Biz de kendi fikirlerimizi anlatırız. Eminim doğru neyse, neredeyse orada da buluşuruz."

8
Atiker Konyaspor- Gençlerbirliği maçı sonrası
3
Gençlerbirliği, Konya'da teslim oldu!
3
Konyaspor - Gençlerbirliği maç sonrası
Atiker Konyaspor - Gençlerbirliği sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Yenimahalle'de nefes kesen 'Başkent Derbisi'
9
Özat: "Kazanamıyorsan da kaybetmeyeceksin"
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
10
Amrhal
22 Ağustos 201720:00
Az sayıda taraftar diyorsunuzda taraftarın çoğu hocadan mennun değil ya.O yüzden istifa Ümit Özat ve yönetim
9
Gökhan
22 Ağustos 201718:34
Ulan... hangi ülkede yaşıyorsunuz siz yöneticiler? Elalem bir topu kaptırdı diye futbolcusuna ana avrat küfür ediyor. Yılların Gençlerbirliği taraftarı yıllardır nevi şahsına münhasır tepkisini komplike ve çok haklı sebeplerle ortaya koyuyor, "yakışıksız " diyorsunuz "gerçek genclerbirlikli" değil diyorsunuz! Efendi efendi... kendinize gelin. Yoksa biz de cirkeflesmeyi, küfür etmeyi göze alırız.
8
06vkr
22 Ağustos 201717:26
bu adamlarla aynı dili konuşmadığımız kesin. ya biz futboldan ve istatistiklerden anlamıyoruz ya da bu adamların hepsi bir futbol duayeni. ÇOK BÜYÜK BİR YANILGI , ATALET VE AKIL TUTULMASI İÇİNDESİNİZ ! umarım en yakında zamanda aklınız başınıza gelir de o çok gururlandığınız "ilhan cavcav sezonunda" takımı rezil etmekten kurtarırsınız.
7
erdal
22 Ağustos 201716:55
beyefendi babanızın hatırasına bu işi bırak sen bu sene bu takımı küme düşürürsün.takımın başına bu işi bilen birileri gelsin rahmetli olsaydı sezo0n başında takımın 2 değerini karşısına alan hocanın defterini dürerdi.bırak gençlerbirliği rahmetlinin aziz hatırasına yaşasın.çünkü bir cacık olayacağı belli
6
İzmirli Gençlerbirlikli
22 Ağustos 201716:19
Siz bu adama destek olduğunuz sürece taraftar da sizden hep uzak olacak. bazı şeyleri görmemek için kör olmak gerekiyor ve siz kör gibi davranıyorsunuz.
5
Şakir
22 Ağustos 201716:00
"Henüz ligin 2. haftası" diyor başkan. Hala işin farkında değil. Onuncu hafta olsa ne yazar, elinde un yok, şeker yok, helvayı nasıl yapacaksın ? Kimi yenebileceksin ?
4
Çubuk beyi
22 Ağustos 201715:54
Bu nasıl açıklama sıralamada sekizinci olmuş olmayı başarı kabul eden bir akıl tutulması olsa gerek sayın Başkan yol yakınken dereye tam girmeden ümit özat bırakmalıdır.Takımda oyun olarak ne olduğu belli olmayan sistem ayrıca lider vasıflı oyuncular yoktur.Nezaman Başkent ten şampiyon çıkacaktır.
3
GB
22 Ağustos 201715:40
Senin arkanda kim duracak ? Ele ele gideceksiniz. Hangi yeni transferler devreye girecek ? Elde süper lig topçusu yok ki...
2
Aya
22 Ağustos 201715:31
Takımına destek vermek için Konya'ya giden Gençlerbirli
1
Gerçek Gençlerbirliği taraftarı
22 Ağustos 201714:46
Biz sizin arkanızda değiliz yönetim (yönetmeyi bilmeyenler) kulübü derhal terk edin istifa edin
﻿