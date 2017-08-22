Mustafa Kaplan: "Hiçbir takımdan çekinmiyoruz"
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MUSTAFA KAPLAN: "HİÇBİR TAKIMDAN ÇEKİNMİYORUZ"

Mustafa Kaplan: "Hiçbir takımdan çekinmiyoruz"

Hacettepe Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, hafta sonu oynanacak Fethiyespor maçı öncesinde takımın son durumu hakkında bilgiler verdi.

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Hacettepe Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, hafta sonu oynanacak Fethiyespor maçı öncesinde takımın son durumu hakkında bilgiler verdi.

Kaplan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Yeni sezona futbolcularımızla birlikte çok iyi hazırlandık. Yine genç ve dinamik bir kadro kurduk. Bu kadroyu kurmamızda bize yardımcı olan Başkanlarımız Murat Cavcav ve Arif Ölmez ile yönetim kurulumuza teşekkür ederiz. Ankara ve Bolu olmak üzere hazırlıklarımızı iki etapta gerçekleştirdik. Bizi sevindiren takımımızda herhangi bir sakatlık yaşanmaması. Hazırlık maçlarında da yaptığımız çalışmaların meyvesini aldık ve kendimizi gördük.

Ligdeki hedefimiz her zaman olduğu gibi ülke futboluna katkıda bulunmak , Gençlerbirliği’ne oyuncu vermek , genç oyunculara şans vermek. Liglerimizde en genç takım Altınordu’dan sonra Hacettepe. Bu gençlere tecrübe kazandırarak Gençlerbirliği’ne ve milli takımlarımıza oyuncular kazandırmak istiyoruz. Bugüne dek Gençlerbirliği’ne üç yıl içerisinde on oyuncu kazandırdık. Şu andaki oyuncularımız arasında da aynı şekilde Gençlerbirliği’ne ya da daha sonraki yıllarda milli takıma faydalı olabilecek oyuncular çıkacaktır.

Geçtiğimiz biz geldikten sonra performansı artan Berat Ayberk Özdemir ve Mert Çetin, bu sezon Gençlerbirliği A takım forması giyecek. Bu oyuncuların A takıma kazandırılmasında hocamız Ümit Özat’ın da Hacettepe’ye verdiği değerin önemli yeri var. Kendisi hem Hacettepe ile hem altyapı takımlarımızla yakından ilgileniyor. Ümit Hoca’mıza bu ilgisinden dolayı Hacettepe teknik direktörü olarak ben kendi adıma teşekkür ediyorum.

Bu hafta sonunda lige Fethiye deplasmanında başlıyoruz. Hazırlıklarımızın sonuna geldik. Her zamanki gibi kazanmak için sahaya çıkacağız. Hiçbir takımdan çekinmiyoruz. Yine bu lige renk katan takım olmak istiyoruz.  Yeni sezonda tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. "

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