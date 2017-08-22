ATİKER KONYASPOR- GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI SONRASI

İLİŞKİLİ HABER Gençlerbirliği, Konya'da teslim oldu!

Atiker Konyaspor, Süper Lig'in ikinci hafta kapanış karşılaşmasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından iki takımın hocaları basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, Süper Lig'in ikinci haftasında Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup ettikleri maçın ardından yaptığı açıklamada etkili bir oyunla galibiyeti alan taraf olduklarını söyleyerek, "Biz biraz daha temkinli başladık. Kendi sahamızda seyircisiz oynamamıza rağmen onların ruhunu yakınımızda hissederek oynadığımızı düşünüyorum. Etkili bir oyun oynadık. Müsabakanın sonuna kadar kontrollü oyunla skoru elimizde tutmaya çalıştık. Bugün takım bütünüyle çok mükemmel oynadı. Zaten verilerde tam verileri almadık ama yüzeysel olarak baktığımızda önemli mesafeler katetmişiz. Oyuncu arkadaşları kutluyorum. Takımın bütün oynamasına rağmen takım içinde sivrilen oyuncular olması da çok güzel bir ortam oluşturdu. Traore'yi kaybetmiş olmamıza rağmen değerli bir oyuncu daha kazandık gibi düşünüyoruz. Takımımız içinde böyle oyunular var. Umarım gelecek haftalarda onların sayısını artırırız" ifadelerini kullandı.

Ümit Özat: "Günah benim kime ne?"

Gençlerbiriği Teknik Direktörü Ümit Özat ise puro içerken yayınlanan fotoğrafı üzerinden eleştirilmesine tepki göstererek, "Günah benim kime ne?" dedi. Ümit Özat sözlerine şöyle devam etti:

"Bu maç için söylenecek çokta bir şey yok. Konyaspor hak ettiği bir galibiyet aldı. Biz de hatalarımızdan ders çıkarmaya çalışacağız. Söylenecek bir şey yok. Son 10 yılın en iyi derecesini elde etmiş bir takıma daha ligin ikinci haftasında o takımın oyuncularına, hocasına, başkanına alay eder vari tezahüratlar yapmak taraftarlığa sığmaz. Taraftarlık bu değildir. Bu kulübü geçmişteki Ankaragücü'ne çevirmeye çalışıyorlar, hakim olamaya çalışıyorlar ama kulüpler taraftarın evladı gibidir. İnsan evladına küsmez. Hafta içinde odamda puro içerken bir görüntüm vardı sosyal medyada. Arkadaşım, puroda içerim, sigarada içerim, içki de içerim. Hani diyor ya, 'Ben doldurur, ben içerim'. Günah benim kime ne? Yüz kızartıcı bir suç mu işliyorum, ne yapıyorum. Bu benim özel hayatım. Sen kalkıp bir antrenörün yaptığı işi buradan eleştirmeye, buradan vurmaya çalışıyorsan bu terbiyesizlikten başka bir şey değildir. Onun dışında söyleyecek başka bir şey yok.