Gençlerbirliği, Konya'da teslim oldu!
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GENÇLERBİRLİĞİ, KONYA'DA TESLİM OLDU!

Gençlerbirliği, Konya'da teslim oldu!

Süper Lig 2017-2018 2. haftasında Atiker Konyaspor ile Gençlerbirliği Konya Büyükşehir Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Atiker Konyaspor 3-0 kazandı.

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Atiker Konyaspor 3 - Gençlerbirliği 0

Süper Lig 2017-2018 2. haftasında Atiker Konyaspor ile Gençlerbirliği Konya Büyükşehir Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Atiker Konyaspor 3-0 kazandı.

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Ferhat Öztorun, Ali Turan, Nejc Skubic, Wilfred Moke, Ali Çamdalı, Ömer Ali Şahiner (78' Imoh Ezekiel), Mehdi Bourabia, Deni Milosevic, Musa Araz (77' Jens Jonsson), Moryke Fofana (87' Vedat Bora)

Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay

Gençlerbirliği: Johannes Hopf, Sergei Politevich, Zeki Yavru (46' Petar Skuletic), Luccas Claro, Halil İbrahim Pehlivan (46' Murat Duruer), Serdar Özkan (46' Elvis Manu), Ahmet İlhan Özek, Marko Milinkovic, Abdul Khalili, Kamal Issah, Tokelo Rantie

Teknik Direktör: Ümit Özat

Hakem: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Osman Gökhan Bilir, Caner Ak

Goller: DK 24: Musa Araz (Atiker Konyaspor), DK 43: Nejc Skubic (Atiker Konyaspor), DK 52: Musa Araz (Atiker Konyaspor)

Sarı Kartlar: DK 45: Deni Milosevic (Atiker Konyaspor), DK 84: Halil İbrahim Pehlivan (Gençlerbirliği)
 

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Abdurrahman Kirmizi
22 Ağustos 201700:48
Haftaya Pazartesiyi gorecegini sanmam bu hocanin. Ibrahim hocaya haksizlik yapilmisti geri getirin
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