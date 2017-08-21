Konyaspor - Gençlerbirliği maç sonrası
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KONYASPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇ SONRASI

Karşılaşma sonrası röportajlar ve basın toplantısı

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Karşılaşma  sonrsası açıklamalar Klasspor TV'de canlı yayında olacak...

Üstteki videodan ya da

https://www.youtube.com/watch?v=c-LqN0qEzPo adresinden izleyebilirsiniz..
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