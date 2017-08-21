Ümraniyespor 1 - Boluspor 0
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ÜMRANİYESPOR 1 - BOLUSPOR 0

Ümraniyespor 1 - Boluspor 0

TFF 1.Lig 2. haftasında Ümraniyespor ile Boluspor Atatürk Olimpiyat Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Ümraniyespor 1-0 kazandı.

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Ümraniyespor 1 - Boluspor 0

TFF 1.Lig 2. haftasında Ümraniyespor ile Boluspor Atatürk Olimpiyat Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Ümraniyespor 1-0 kazandı.

Ümraniyespor: Burak Öğür, Mehmet Sedef, Mustafa Çakır, Oğuz Ceylan, Mücahit Albayrak, Cleyton (77' Bahadır Taşdelen), İbrahim Akdağ, Andreas Vasilogiannis (80' Samet Asatekin), Timur Temeltaş, Emircan Altıntaş (88' Serdar Özbayraktar), Dimitar Rangelov

Teknik Direktör: Bayram Kadir Bektaş

Boluspor: Gökhan Değirmenci, İshak Çakmak, Renato Arapi (42' Mamadou Diarra), Caner Cavlun, Cengiz Umut Meraş (46' Göksu Alhas), Chukwuma Akabueze, Guido Kocer (75' Cherif Sane), Özgür İleri, İrfan Başaran, Yusuf Emre Gültekin, Rydell Poepon

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Hakem: Hakan Ceylan, Utku Tunavelioğlu, Kemal Elmas, Yiğit Arslan

Gol: DK 19: Emircan Altıntaş (Ümraniyespor)

Sarı Kartlar: DK 15: Emircan Altıntaş (Ümraniyespor), DK 29: Cengiz Umut Meraş (Boluspor), DK 33: Renato Arapi (Boluspor), DK 45: Dimitar Rangelov (Ümraniyespor), DK 48: Mamadou Diarra (Boluspor), DK 69: Chukwuma Akabueze (Boluspor), DK 83: Özgür İleri (Boluspor)

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