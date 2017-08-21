ÜMRANİYESPOR 1 - BOLUSPOR 0

Ümraniyespor 1 - Boluspor 0
TFF 1.Lig 2. haftasında Ümraniyespor ile Boluspor Atatürk Olimpiyat Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Ümraniyespor 1-0 kazandı.
Ümraniyespor: Burak Öğür, Mehmet Sedef, Mustafa Çakır, Oğuz Ceylan, Mücahit Albayrak, Cleyton (77' Bahadır Taşdelen), İbrahim Akdağ, Andreas Vasilogiannis (80' Samet Asatekin), Timur Temeltaş, Emircan Altıntaş (88' Serdar Özbayraktar), Dimitar Rangelov
Teknik Direktör: Bayram Kadir Bektaş
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Boluspor: Gökhan Değirmenci, İshak Çakmak, Renato Arapi (42' Mamadou Diarra), Caner Cavlun, Cengiz Umut Meraş (46' Göksu Alhas), Chukwuma Akabueze, Guido Kocer (75' Cherif Sane), Özgür İleri, İrfan Başaran, Yusuf Emre Gültekin, Rydell Poepon
Teknik Direktör: Fuat Çapa
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Hakan Ceylan, Utku Tunavelioğlu, Kemal Elmas, Yiğit Arslan
Gol: DK 19: Emircan Altıntaş (Ümraniyespor)
Sarı Kartlar: DK 15: Emircan Altıntaş (Ümraniyespor), DK 29: Cengiz Umut Meraş (Boluspor), DK 33: Renato Arapi (Boluspor), DK 45: Dimitar Rangelov (Ümraniyespor), DK 48: Mamadou Diarra (Boluspor), DK 69: Chukwuma Akabueze (Boluspor), DK 83: Özgür İleri (Boluspor)