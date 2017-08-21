Atiker Konyaspor - Gençlerbirliği sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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ATİKER KONYASPOR - GENÇLERBİRLİĞİ SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Atiker Konyaspor - Gençlerbirliği sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Süper Lig 2017-2018 2. haftasında Atiker Konyaspor ile Gençlerbirliği arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Atiker Konyaspor - Gençlerbirliği sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 21:45'da başlayacak Atiker Konyaspor - Gençlerbirliği maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig 2017-2018 2. Haftasında Konya Büyükşehir Stadyumunda oynanacak müsabakayı Arda Kardeşler yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Konya Büyükşehir

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Ali Turan, Ömer Ali Şahiner, Ali Çamdalı, Denı Mılosevıc, Wilfried Moke Abro, Moryke Fofana, Musa Araz, Mehdi Bourabıa, Ferhat Öztorun, Nejc Skubıc

Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay

Gençlerbirliği: Per Johannes Hopf, Sıarheı Palıtsevıch, Halil İbrahim Pehlivan, Kamal Issah, Abdul Rahman Khalılı, Marko Mılınkovıc, Tokelo Anthony Rantıe, Ahmet İlhan Özek, Luccas Claro Dos Santos, Serdar Özkan, Zeki Yavru

Teknik Direktör: Ümit Özat

Hakem: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Osman Gökhan Bilir, Caner Ak

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