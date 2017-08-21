ATİKER KONYASPOR - GENÇLERBİRLİĞİ SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Atiker Konyaspor - Gençlerbirliği sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 21:45'da başlayacak Atiker Konyaspor - Gençlerbirliği maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig 2017-2018 2. Haftasında Konya Büyükşehir Stadyumunda oynanacak müsabakayı Arda Kardeşler yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Konya Büyükşehir
Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Ali Turan, Ömer Ali Şahiner, Ali Çamdalı, Denı Mılosevıc, Wilfried Moke Abro, Moryke Fofana, Musa Araz, Mehdi Bourabıa, Ferhat Öztorun, Nejc Skubıc
Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay
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Gençlerbirliği: Per Johannes Hopf, Sıarheı Palıtsevıch, Halil İbrahim Pehlivan, Kamal Issah, Abdul Rahman Khalılı, Marko Mılınkovıc, Tokelo Anthony Rantıe, Ahmet İlhan Özek, Luccas Claro Dos Santos, Serdar Özkan, Zeki Yavru
Teknik Direktör: Ümit Özat
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Osman Gökhan Bilir, Caner Ak
Maç Detayları - Canlı Anlatım