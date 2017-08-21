Ümraniyespor - Boluspor maç kadroları belli oldu...
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ÜMRANİYESPOR - BOLUSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Ümraniyespor - Boluspor maç kadroları belli oldu...

TFF 1.Lig 2. haftasında Ümraniyespor ile Boluspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Ümraniyespor - Boluspor maç kadroları belli oldu...

TFF 1.Lig 2. haftasında Ümraniyespor ile Boluspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 19:45'da Atatürk Olimpiyat Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Hakan Ceylan yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Ümraniyespor: Mustafa Çakır, Timur Temeltaş, Andreas Vasılogıannıs, Dımıtar Dımıtrov Rangelov, İbrahim Akdağ, Mehmet Seyfettin Sedef, Oğuz Ceylan, Cleyton Alexandre Henrıque Sılva, Burak Öğür, Mucahit Albayrak, Emircan Altıntaş

Teknik Direktör: Bayram Kadir Bektaş

Boluspor: Renato Arapı, Özgür İleri, Rydellromano Poepon, İrfan Başaran, Guıdo Koçer, Chukwuma Emmanuel Akabueze, İshak Çakmak, Gökhan Değirmenci, Yusuf Emre Gültekin, Cengiz Umut Meraş, Caner Cavlun

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Hakem: Hakan Ceylan, Utku Tunavelioğlu, Kemal Elmas, Yiğit Arslan

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