ÜMRANİYESPOR - BOLUSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Ümraniyespor - Boluspor maç kadroları belli oldu...TFF 1.Lig 2. haftasında Ümraniyespor ile Boluspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 19:45'da Atatürk Olimpiyat Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Hakan Ceylan yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Atatürk Olimpiyat
Ümraniyespor: Mustafa Çakır, Timur Temeltaş, Andreas Vasılogıannıs, Dımıtar Dımıtrov Rangelov, İbrahim Akdağ, Mehmet Seyfettin Sedef, Oğuz Ceylan, Cleyton Alexandre Henrıque Sılva, Burak Öğür, Mucahit Albayrak, Emircan Altıntaş
Teknik Direktör: Bayram Kadir Bektaş
Haberleri İstatistikleri
Boluspor: Renato Arapı, Özgür İleri, Rydellromano Poepon, İrfan Başaran, Guıdo Koçer, Chukwuma Emmanuel Akabueze, İshak Çakmak, Gökhan Değirmenci, Yusuf Emre Gültekin, Cengiz Umut Meraş, Caner Cavlun
Teknik Direktör: Fuat Çapa
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Hakan Ceylan, Utku Tunavelioğlu, Kemal Elmas, Yiğit Arslan
Maç Detayları - Canlı Anlatım