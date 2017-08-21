Ve Samir Nasri Antalyaspor'da
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VE SAMİR NASRİ ANTALYASPOR'DA

Ve Samir Nasri Antalyaspor'da

Antalyaspor, Fransız yıldız futbolcu Samir Nasri ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

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Antalyaspor, Fransız yıldız futbolcu Samir Nasri ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Antalyaspor'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City takımında forma giyen orta saha oyuncusu Samir Nasri ve kulübüyle yapılan görüşmeler sonucu anlaşmaya vararak, Fransız futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalamıştır." denildi.

30 yaşındaki Fransız futbolcunun eski kulübü Manchester City, Twitter hesabından "Muhteşem anılar için teşekkürler. Kariyerinin kalan bölümünde başarılar Samir." paylaşımında bulundu.

Manchester City'nin, 2011 yazında 27,5 milyon avro karşılığından Arsenal'den transfer ettiği Nasri, 2 Premier Lig, 2 İngiltere Lig Kupası ve bir Community Shield şampiyonluğu kazandı.

Fransa Milli Takımı formasını 41 kez giyen Nasri, Manchester City ile çıktığı 176 maçta 27 gol ve 40 asiste imza attı

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