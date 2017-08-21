MEDİPOL BAŞAKŞEHİR, SEVİLLA'DA

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında yarın deplasmanda Sevilla ile karşılaşacak Medipol Başakşehir, İspanya'ya geldi.
Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçakla Sevilla Havaalanı'na gelen Medipol Başakşehir kafilesi, otobüsle konaklayacağı otele geçti.
Kafilede İstanbul Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ve turuncu-lacivertli kulübün yeni marşını besteleyen şarkıcı Mustafa Ceceli de yer aldı.
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve bir futbolcu, TSİ 18.30'da maçın oynanacağı Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına katılacak. Basın toplantısının ardından turuncu-lacivertliler, statta yapacağı antrenmanla Sevilla maçının hazırlıklarını tamamlayacak.