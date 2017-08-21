"İlk maçta galip gelmek ayrı bir mutluluk"
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"İLK MAÇTA GALİP GELMEK AYRI BİR MUTLULUK"

"İlk maçta galip gelmek ayrı bir mutluluk"

Kardemi·r Karabükspor'un kulüp başkanı Hikmet Ferudun Tankut, "Medipol Başakşehir karşısında iyi bir oyunla 3 puan aldık. Her geçen gün daha iyiye giden bir ekip olacağız." dedi.

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Kardemi·r Karabükspor'un kulüp başkanı Hikmet Ferudun Tankut, "Medipol Başakşehir karşısında iyi bir oyunla 3 puan aldık. Her geçen gün daha iyiye giden bir ekip olacağız." dedi.

Tankut, ligin 2. haftasında sahalarında ligin güçlü ekiplerinden Medipol Başakşehir ile karşılaştıklarını ve bu maçtan 3-1 galip ayrıldıklarını belirtti.

Taraftara desteklerinden dolayı teşekkür eden Tankut, şunları kaydetti:

"İyi bir hazırlık döneminin ardından sahaya kazanma arzusu ile çıktık. Medipol Başakşehir karşısında iyi bir oyunla 3 puan aldık. Her geçen gün daha iyiye giden bir ekip olacağız. Takıma yapılan takviyelerin hemen uyum sağladığını ve katkı verdiklerine şahit olduk. Bu da ilerleyen haftalarda daha iyi oyun sergileyeceğimizin işaretidir. Ben bütün oyuncularımızı tebrik ediyorum. Taraftarımızın karşısına çıktığımız ilk maçta galip gelmek ayrı bir mutluluk. Bu galibiyeti taraftarımıza armağan ettik."

Önlerinde deplasmanda oynayacakları Alanyaspor maçı olduğuna değinen Tankut, bu maçın hazırlıklarına başlayacaklarını ve sezonun ilk deplasman galibiyetini almak istediklerini sözlerine ekledi.

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