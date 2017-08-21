FENERBAHÇE ARA VERMEDİ

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 24 Ağustos Perşembe günü Makedon temsilcisi Vardar'la oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarına başladı.
Süper Lig'de dün Trabzonspor'la 2-2 berabere kalan sarı-lacivertli futbolcular ara vermeden Vardar maçının hazırlıkları için Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde toplandı.
Teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenmanda sarı-lacivertli takımda, dünkü Trabzonspor karşılaşmasında ilk 11'de oynayan futbolcuların yenileme çalışması yaptığı belirtildi.
Diğer futbolcuların ısınma hareketleriyle başladığı antrenmanı pas ve pres çalışmasıyla sürdürdüğü ifade edildi. Antrenmanın çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.
Fenerbahçe'de sakatlıkları süren Jose Fernandao ve Mehmet Ekici'nin takımdan ayrı özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.