Türkiye Kupası'nda heyecan başlıyor
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TÜRKİYE KUPASI'NDA HEYECAN BAŞLIYOR

Türkiye Kupası'nda heyecan başlıyor

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, tek maç eleme usulüne göre oynanacak maçların, 33'ü amatör, 42 takımın katılımıyla gerçekleştirileceği bildirildi.

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Futbolda Türkiye Kupası 1. tur müsabakaları 22 Ağustos Salı günü yarın oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, tek maç eleme usulüne göre oynanacak maçların, 33'ü amatör, 42 takımın katılımıyla gerçekleştirileceği bildirildi.

Müsabakalar sonucu rakiplerini eleyen 21 takımın 2. tur karşılaşmalarına katılmaya hak kazanacağı belirtildi. Kupada 2. tur maçlarının ise 30 Ağustos Çarşamba günü yapılacağı kaydedildi.

Türkiye Kupası'nda tamamı Salı günü oynanacak 1. tur maçlarının programı şöyle:

14.00 Sinopspor-Yeni Amasyaspor (Sinop Merkez Dokuzoğlu)

15.30 Iğdır Arasspor-Kars 36 (Merkez Semt Karaağaç)

15.30 Artvin Hopaspor-Serhat Ardahanspor (Hopa İlçe)

15.30 Mardin 47-Siirt İl Özel İdare (21 Kasım Şehir)

15.30 Yüksekova Belediyespor-Tatvan Gençlerbirliği (Yüksekova İlçe)

15.30 Muşspor-Dersimspor (Muş Şehir)

15.30 Ağrı 1970-62 Pertekspor (Vali Lütfü Yeğenoğlu)

15.30 Arsinspor-Yeni Orduspor (Arsin İlçe)

16.00 Modafenspor-Edirnespor (Alemdağ)

16.00 Ergene Velimeşespor-Erokspor (Lüleburgaz 8 Kasım)

16.00 Altınova Belediyespor-Bozüyük VitrA Spor (Hersekzade Ahmetpaşa)

16.00 TKİ Tavşanlı Linyitspor-Kütahyaspor (Tavşanlı Ada)

16.00 Turgutluspor-UTAŞ Uşakspor (Turgutlu 7 Eylül)

16.00 Isparta Davrazspor-Bucak Belediye Oğuzhanspor (Isparta Atatürk)

16.00 Bartınspor-Türk Metal Kırıkkalespor (Bartın Atatürk)

16.00 MKE Kırıkkalespor-Yozgatspor 1959 (Fikret Karabudak)

16.00 Yeni Altındağ Belediyespor-1074 Çankırıspor (Cebeci İnönü)

16.00 Yeşil Kırşehirspor-68 Aksaray Belediyespor (Kırşehir Ahi)

16.00 Karaman Belediyespor-Nevşehirspor Gençlik (Kemal Kaynaş)

16.00 Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor-Kilis Belediyespor (Şanlıurfa GAP)

16.00 Osmaniyespor-Adıyaman 1954 (Osmaniye 7 Ocak)

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