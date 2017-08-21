ABD Açık elemelerinde 4 Türk tenisçi
﻿
Site İçi Arama
﻿

ABD AÇIK ELEMELERİNDE 4 TÜRK TENİSÇİ

ABD Açık elemelerinde 4 Türk tenisçi

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık, 22 Ağustos Salı günü oynanacak eleme maçlarıyla başlayacak.

252 Okunma

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık, 22 Ağustos Salı günü oynanacak eleme maçlarıyla başlayacak.

New York kentinin ev sahipliği yaptığı organizasyonda, teklerde 4 Türk tenisçi ana tablo mücadelesi verecek.

Kadınlarda Çağla Büyükakçay, İpek Soylu ve Başak Eraydın, erkeklerde ise Cem İlkel elemeleri geçmeye çalışacak.

Bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken 21 yaşındaki Cem, kariyerinde ilk kez grand slam elemelerinde korta çıkacak.

Sezonun son grand slam turnuvasında ana tablo maçları ise 28 Ağustos-10 Eylül tarihlerinde oynanacak.

- "Ana tabloya kalacaklarına inanıyorum"

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, yaptığı açıklamada, milli tenisçilere turnuvada başarılar diledi.

ABD Açık elemelerinde 3'ü kadın 4 milli sporcunun raket sallayacağını hatırlatan Durmuş, şu ifadeleri kullandı:

"Dünya sıralamasında ilk 175'te yer alan Çağla Büyükakçay, İpek Soylu ve Başak Eraydın, New York'taki zorlu organizasyonda ana tabloya yükselebilmek için eleme mücadelesi verecek. Sezon başından beri yükselen bir ivme kat eden Cem İlkel ise kariyerinde bir ilki yaşayacak. Cem, bir grand slam turnuvasında ilk defa büyükler kategorisinde ter dökecek."

Durmuş, "Dört sporcumuzun da elemelerde ellerinden gelenin en iyisini yapacağına ve ülkemizi ABD Açık'ta ana tabloda temsil edeceğine tüm kalbimle inanıyorum." diye konuştu.

ETİKETLER
Altınordu - Ankaragücü maçından notlar
3
İsmail Kartal, Altınordu maçını değerlendirdi
1
Ankaragücü'nde 'Putsila' 1 puanı getirdi
Altınordu - MKE Ankaragücü sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Yenimahalle'de nefes kesen 'Başkent Derbisi'
1
Ahmet Gökçek: "TFF'nin yönetiminde bulunduğum için..."
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿