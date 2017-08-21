Fenerbahçe-Vardar bilet fiyatları
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FENERBAHÇE-VARDAR BİLET FİYATLARI

Fenerbahçe-Vardar bilet fiyatları

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 2-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında 24 Ağustos Perşembe günü Vardar'la oynayacağı rövanş maçının biletleri 22 Ağustos Salı günü satışa çıkacak.

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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 2-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında 24 Ağustos Perşembe günü Vardar'la oynayacağı rövanş maçının biletleri 22 Ağustos Salı günü satışa çıkacak.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 30 ila 400 lira arasında satışa sunulan biletlerinin genel satışına yarın başlanacağı belirtildi.

Bilet satışlarının sadece "www.passo.com.tr" internet sitesi üzerinden yapılacağı kaydedildi.

Ülker Stadı'nda 24 Ağustos Perşembe günü saat 20.30'da oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları kategorilerine göre şöyle:

Okul Açık ve Migros Tribünü: 30 lira

Fenerium Üst Maraton (A, B, H, I Blok): 100 lira

Fenerium Üst Maraton (C, D, F, G Blok): 120 lira

Fenerium Alt (A, B, H, I Blok): 180 lira

Fenerium Alt (C, G Blok): 200 lira

Fenerium Alt (D, F Blok): 230 lira

Fenerium Alt (E Blok): 300 lira

1907 Tribünü: 400 lira

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