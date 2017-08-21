DEMBA BA GÜN SAYIYOR!

Demba Ba, Beşiktaş'a dönmek için gün sayıyor.

Kulübü Shangai Shenshua ile görüşen Demba Ba, sözleşmesinin feshedilmesini isterken, kulüp bu isteği reddetti.

32 yaşındaki santrfor, bunun üzerine kiralık olarak gelmek için harekete geçti.

İlk olarak 2014 yılında siyah beyazlı formayı giyen Senegalli yıldız, geçtiğimiz sezon devre arasında da kiralık olarak Beşiktaş'a dönmüştü.

Eşi ile birlikte Bodrum'a tatile gelen 32 yaşındaki santrfor, burada antrenmanlarına devam ediyor.

Sakatlık durumunun düzeldiğini açıklayan Demba Ba, "Türkiye'yi çok sevdim, inşallah anlaşacağız. Şenol Hoca'ya her zaman benim ve futbolcu arkadaşlarımın güveni sonsuzdur. Ben burada kalıp, en az iki şampiyonluk daha yaşamak istiyorum" dedi.