Volkan Demirel'e ıslıklı protesto
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VOLKAN DEMİREL'E ISLIKLI PROTESTO

Volkan Demirel'e ıslıklı protesto

Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de kaleci Volkan Demirel, taraftardan tepki aldı. 

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Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de kaleci Volkan Demirel, taraftardan tepki aldı. 

Sezona iyi başlayamayan deneyimli file bekçisi, çıktığı özel ve resmi 7 maçta kalesini gole kapatamadı.

Sarı-lacivertli kaleci, sezon öncesi yapılan 3 hazırlık maçında 6 gole engel olamadı. Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Avusturya'nın Sturm Graz takımıyla oynadığı iki maçta birer gol yiyen Volkan, Süper Lig maçlarında da beklentilerin altında kaldı.

Ligin ilk haftasında Göztepe ile deplasmanda yapılan maçta 2 gol yiyerek tartışılan Volkan Demirel, Trabzonspor mücadelesinde de filelere giden 2 golü engelleyemedi.

Volkan Demirel, bu sezon forma giydiği 7 müsabakada kalesinde toplam 12 gol gördü.

Volkan'a ıslıklı protesto

Fenerbahçe taraftarı, sarı-lacivertli takımın kalecisi Volkan Demirel'e tepki gösterdi.

Taraftarlar, son maçlardaki formsuz görüntüsüyle dikkati çeken Volkan Demirel'i ikinci golden sonra meşin yuvarlak kendisine her geldiğinde ıslıkla protesto etti.

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