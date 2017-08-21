Barcelona Real Betis'i devirdi, Arda...
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BARCELONA REAL BETİS'İ DEVİRDİ, ARDA...

Barcelona Real Betis'i devirdi, Arda...

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) 2017-2018 sezonunun ilk haftasında Barcelona, sahasında Real Betis'i 2-0 yendi.

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İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) 2017-2018 sezonunun ilk haftasında Barcelona, sahasında Real Betis'i 2-0 yendi. Katalan ekibinde forma giyen milli futbolcumuz Arda Turan, teknik direktör Ernesto Valverde'nin tercihiyle yedek bekledi.

Barcelona'daki terör saldırısı nedeniyle Nou Camp'ta güvenlik önlemleri artırılırken saldırıda hayatını kaybedenlerin anısına maç öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Karşılaşmada ev sahibi takım, 36. dakikada Messi ve Deulofeu'nun kale önünde oluşturduğu tehlikede Real Betisli Tosca'nın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti.

Barcelona, 38. dakikada Sergi Roberto'nun kaydettiği golle soyunma odasına 2-0 üstün gitti.

İkinci yarıda rakibine karşı üstünlüğünü sürdüren ancak skoru değiştiremeyen Barcelona, ilk devrede bulduğu gollerle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Messi direkleri dövdü!

Barcelona'nın Arjantinli yıldız futbolcusu Lionel Messi'nin 35, 61 ve 81. dakikalardaki üç şutu direkten döndü. Katalan ekibinde bu sezon büyük beklentilerle transfer edilen 23 yaşındaki Gerard Deulofeu, karşılaşmayı birer gol ve asistle tamamladı.

Barcelona'da Arda Turan, teknik direktör Ernesto Valverde'nin tercihiyle yedek bekledi.

Bu arada Katalonya'da hafta içi meydana gelen iki terör saldırısından dolayı Nou Camp Stadı çevresinde güvenlik önlemlerinin artırıldığı görüldü. Stat girişinde kapsamlı üst araması yapıldı. Polislerin uzun namlulu silahlarla dolaşması dikkati çekti.

Öte yandan La Liga'da 1. haftanın tüm maçlarında olduğu gibi Barcelona-Real Betis karşılaşmasından önce de Barselona'daki terör saldırısında hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Alkışlarla terör saldırısında hayatını kaybedenleri anan taraftarlar, "Korkmuyoruz", "Hepimiz Barselonayız" diye bağırdı

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