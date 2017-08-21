Trabzonspor'dan Jose Sosa bombası!
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TRABZONSPOR'DAN JOSE SOSA BOMBASI!

Trabzonspor'dan Jose Sosa bombası!

Trabzonspor'un Jose Sosa'nın transferi için Milan'la anlaşmaya vardığı iddia edildi.

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Trabzonspor'un Jose Sosa'nın transferi için Milan'la anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Arjantinli oyuncu, 2016 yaz dönemi transferinde Beşiktaş'tan İtalyan ekibine gitmişti.

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