ANTALYA'DA PUANLAR PAYLAŞILDI

Süper Lig'in 2. haftasında Antalyaspor, sahasında Akhisar Belediyespor’u konuk etti.

Antalya Stadyumu’nda oynanan mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmada Antalyaspor'un gollerini; 18. dakikada Aydın Karabulut ve 77'de Maicon attı. Akhisar Belediyespor'un gollerini ise 5.dakikada Serginho ve 85. dakikada Mustafa Yumlu kaydetti.

Ligin ilk haftasında Antalyaspor, deplasmanda Beşiktaş’a 2-0 mağlup olmuştu. Akhisar Belediye ise evinde Demir Grup Sivasspor’u 1-0 mağlup etmişti.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

GOL: 5. dakikada konuk ekip öne geçti. Akhisar Belediyespor'un sağ kanattan gelişen atağında, Paulo Henrique'nin pasında altıpas içinde topla buluşan Serginho, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1

7. dakikada Antalyaspor'da Maicon'un pasında topla buluşan Eto'o, sağ çaprazdan şutunu çekti. Kaleci Lukac, topun ağlarla buluşmasına izin vermedi.

11. dakikada Antalyaspor, bir kez daha gole yaklaştı. Celustka'nın sağ kanattan ortasında topla buluşan Aydın Karabulut'un sol çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

16. dakikada Miguel Lopes'in pasında topla buluşan Paulo Henrique, kaleci Boffin'le karşı karşıya kaldı. Henrique'nin vuruşunda, Boffin son anda meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

GOL: 18. dakikada Antalyaspor, skorda eşitliği yakaladı. Sakıb Aytaç'ın uzun pasına hareketlenip ceza sahasında topla buluşan Aydın Karabulut, skora eşitlik getiren golü kaydetti: 1-1

45. dakikada Sakıb Aytaç'ın pasında topla buluşan Charles'ın ceza yayından şutunda, top kalenin sağından az farkla auta çıktı.

İlk yarı, 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

58. dakikada Akhisar Belediyespor gole yaklaştı. Olcan Adın'ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza alanına gönderdiği top, savunmadan sekti. Meşin yuvarlağı önünde bulan Paulo Henrique'nin vuruşunda, kaleci Boffin topu uzaklaştırdı.

59. dakikada Miguel Lopes'in ortasında topla buluşan Barbosa, altıpas önünden şutunu çekti. Meşin yuvarlak, az farkla üstten auta çıktı.

77. dakikada Antalyaspor öne geçti. Eto'o'yla verkaç yaptıktan sonra sağ çaprazdan ceza sahasına giren Brezilyalı oyuncu Maicon, penaltı noktası hizasından yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Lukac'ın sağından filelere gönderdi: 2-1

82. dakikada Akhisar Belediyespor atağında Paulo Henrique'nin ceza yayı önünden şutunda, top kalenin üstünden auta gitti.

85. dakikada konuk ekip, skorda eşitliği yakaladı. Eray Ataseven'in sol kanattan ceza sahasına gönderdiği ortada, altıpas çizgisi üzerinde iyi yükselen Mustafa Yumlu, kafayla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-2

90 3. dakikada Akhisar Belediyespor atağında soldan yapılan ortada arka direkte topu önünde bulan Olcan Adın'ın sert vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

Karşılaşma, 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Stat: Antalya

Hakemler: Bülent Yıldırım, Asım Yusuf Öz, Yusuf Bozdoğan

Antalyaspor: Boffin, Celustka, Salih Dursun, Diego, Sakıb Aytaç, Charles (Dk. 46 Yekta Kurtuluş), Zeki Yıldırım (Dk. 74 Chico), El Kabir (Dk. 62 Emre Güral), Maicon, Aydın Karabulut, Eto'o

Akhisar Belediyespor: Lukac, Miguel Lopes, Caner Osmanpaşa, Mustafa Yumlu, Ömer Bayram, Serginho (Dk. 78 Eray Ataseven), Sissoko (Dk. 84 Muğdat Çelik), Barbosa, Soner Aydoğdu (Dk. 81 Ioan Hora), Olcan Adın, Paulo Henrique

Goller: Dk. 5 Serginho, Dk. 85 Mustafa Yumlu (Akhisar Belediyespor), Dk. 18 Aydın Karabulut, Dk. 77 Maicon (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 45 Zeki Yıldırım, Dk. 57 Salih Dursun, Dk. 76 Maicon (Antalyaspor), Dk. 58 Soner Aydoğdu, Dk. 64 Serginho (Akhisar Belediyespor)