GAZİANTEPSPOR SİFTAH YAPTI

TFF 1.Lig'de Gaziantep derbisinin heyecanı yaşanıyor. 2. hafta maçında Gaziantepspor, Gazişehir Gaziantep'i 1-0 mağlup etti.
Gaziantepspor'un golü 47. dakikada Alper Koçaklı'dan geldi. Ligde geçen hafta evinde Ümraniyespor'a 3-0 yenilen Gaziantepspor bu sonuçla yeni sezonda ilk galibiyetini almış oldu.
Geçen hafta deplasmanda Samsunspor ile 0-0 berabere kalan Gazişehir Gaziantep henüz galibiyetle tanışamadı.
Stat: Gaziantep
Hakemler: Zorbay Küçük, Mehmet Şahan Yılmaz, Murat Temel
Gazişehir Gaziantep: Stackhowiak, Özgür Özkaya, Akakpo, Sinan Osmanoğlu, Mehmet Erdem Uğurlu, Sami Can Keskin (Dk. 46 Okan Derici), Gökhan Alsan, Ba (Dk. 21 Kabasele), Muhammet Reis (Dk. 58 Bousbiba), Uğur Akdemir, Özgür Can Özcan
Gaziantepspor: Adnan Karabulut, Şenol Can, Alpay Koçaklı, Serhan Yılmaz, Mehmet Sait Üzümcü (Dk. 69 Harun Enes Nural), Zeki Sinanoğlu, Hüseyin Polat, Hasan Genç, İlker Günaslan, Oktay Aydin (Dk. 90 İbrahim Halil Keser), Müslüm Talşik (Dk. 90 Gökhan Çamur)
Gol: Dk. 47 Alpay Koçaklı (Gaziantepspor)
Sarı kartlar: Dk. 8 Gökhan Alsan, Dk. 41 Kabasele, Dk. 61 Özgür Özkaya, Dk. 90 2 Sinan Osmanoğlu (Gazişehir Gaziantep), Dk. 45 İlker Günaslan, Dk. 50 Hüseyin Polat, Dk. 73 Hasan Genç, Dk. 85 Oktay Aydin, Dk. 90 3 Şenol Can (Gaziantepspor)