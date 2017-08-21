"HAK ETTİĞİMİZ BİR MAÇI KAZANDIK"

TFF 1. Lig'in ikinci haftasında Eskişehirspor'u deplasmanda 2-1 yenen Elazığspor'un teknik direktörü Mehmet Altıparmak hak ettikleri bir galibiyeti aldıklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Altıparmak, galibiyetten dolayı futbolcularını kutladı.

Altıparmak, "Eskişehirspor'dan zamanlama ve tempo olarak daha iyi durumdaydık. Her şey istediğimiz gibi oldu. 1-0 geriye düşmemize rağmen maçı bırakmadık ve 2-1 kazandık. Mücadele ve oyundan memnunuz. Son bölümü çok iyi oynadık. Hak ettiğimiz bir maçı kazandık" diye konuştu.