Milliler, İsrail'i mağlup etti
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MİLLİLER, İSRAİL'İ MAĞLUP ETTİ

Milliler, İsrail'i mağlup etti

2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren A Milli Erkek Takımı, İsrail'de katıldığı özel turnuvada ev sahibi takımı 84-83 mağlup etti.

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2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren A Milli Erkek Takımı, İsrail'de katıldığı özel turnuvada ev sahibi takımı 84-83 mağlup etti.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, İsrail'in başkenti Tel Aviv'de düzenlenen hazırlık turnuvasına katılan milliler, Menora Mivtachim Arena'da ev sahibi takım ile karşılaştı.

Müsabakanın ilk çeyreğini 25-24 önde tamamlayan ay-yıldızlı ekip, ikinci periyotta skor üstünlüğünü koruyamadı ve soyunma odasına 50-42 geride girdi. Karşılaşmanın ikinci yarısında milliler daha etkili olurken, üçüncü çeyrek 64-64 beraberlikle geride kaldı. Ay-yıldızlı ekip, sahadan 84-83 galip ayrıldı.

A Milli Takım'da Furkan Korkmaz 19, Ali Muhammed ise 15 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.

Müsabakayı TBF Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Onan, TBF 1. Başkan Vekili Özden Pelister, TBF 2. Başkan Vekili Methi Bengisu, TBF Yönetim Kurulu Üyeleri Hüseyin Beşok ile Mecit Mert Çetinkaya ve TBF Genel Sekreteri Serbülent Şengün de takip etti.

Milliler, turnuvadaki ilk maçında ise Slovenya'yı 86-84 yenmişti.

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