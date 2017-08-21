Sergen Yalçın üzgün
﻿
Site İçi Arama
﻿

SERGEN YALÇIN ÜZGÜN

Sergen Yalçın üzgün

TFF 1. Lig'in ikinci haftasında Elazığspor'a 2-1 mağlup olan Eskişehirspor'un teknik direktörü Sergen Yalçın, "Oynadığımız futbolun karşılığı galibiyet gibi görünmüyordu." dedi.

372 Okunma

TFF 1. Lig'in ikinci haftasında Elazığspor'a 2-1 mağlup olan Eskişehirspor'un teknik direktörü Sergen Yalçın, "Oynadığımız futbolun karşılığı galibiyet gibi görünmüyordu." dedi.

Yalçın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, mağlup olmaktan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Beklentinin çok altında bir oyun sahaya yansıttıklarını anlatan Yalçın, "Kazanmayı bekliyorduk. Geçen haftaya göre daha iyi oyun bekliyorduk. Beklediğimiz hiçbir şeyi sahaya yansıtamadık. Daha fazla çalışıp, eksiklerimizi gidereceğiz" diye konuştu.

Futbolcularının öz güven eksikliği yaşadığına değinen Sergen Yalçın, "Oynadığımız oyunun karşılığı galibiyet gibi görünmüyordu. Önümüzdeki haftaya bakacağız. Oyuncularımda hiç güven yoktu. Öz güvenimiz olduğunu düşünmüyorum. Oyunsal anlamda çok ciddi sıkıntılarımız var. Çok alternatifli bir kadromuz yok. Oyuncularımın daha güçlü olmaları ve oyunu kazanmak için daha fazla mücadele etmeleri lazım" ifadelerini kullandı.

ETİKETLER #Eskişehirspor
Eskişehir'de Elazığspor sevindi
Eskişehirspor 1 - Elazığspor 2
İşte Eskişehirspor - Elazığspor maçında ilk 11'ler
Olaylı finale soruşturma! 49 gözaltı
Futbolda haftanın programı
Yabancı futbolcular, Lucescu'yu zorluyor
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿