SERGEN YALÇIN ÜZGÜN

TFF 1. Lig'in ikinci haftasında Elazığspor'a 2-1 mağlup olan Eskişehirspor'un teknik direktörü Sergen Yalçın, "Oynadığımız futbolun karşılığı galibiyet gibi görünmüyordu." dedi.

Yalçın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, mağlup olmaktan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Beklentinin çok altında bir oyun sahaya yansıttıklarını anlatan Yalçın, "Kazanmayı bekliyorduk. Geçen haftaya göre daha iyi oyun bekliyorduk. Beklediğimiz hiçbir şeyi sahaya yansıtamadık. Daha fazla çalışıp, eksiklerimizi gidereceğiz" diye konuştu.

Futbolcularının öz güven eksikliği yaşadığına değinen Sergen Yalçın, "Oynadığımız oyunun karşılığı galibiyet gibi görünmüyordu. Önümüzdeki haftaya bakacağız. Oyuncularımda hiç güven yoktu. Öz güvenimiz olduğunu düşünmüyorum. Oyunsal anlamda çok ciddi sıkıntılarımız var. Çok alternatifli bir kadromuz yok. Oyuncularımın daha güçlü olmaları ve oyunu kazanmak için daha fazla mücadele etmeleri lazım" ifadelerini kullandı.